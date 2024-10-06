На рынке недвижимости в Беларуси начался ажиотаж 6.10.2024, 9:17

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Эксперты рассказали, что произошло в сентябре.

Ажиотаж на рынке жилой недвижимости привлекает пристальное внимание к ценам и количеству сделок. Открытым остается вопрос — ждать ли в ближайшее время замедления роста стоимости «квадрата». На «Куфар.Недвижимость» размещается более 42 000 объявлений по продаже квартир по всей Беларуси.

Эксперты этой площадки проанализировали, что же происходило в областных городах с медианными ценами на квартиры в сентябре и как они изменились по сравнению с августом. Изучив данные, они обнаружили уменьшение количества успешно закрытых сделок по сравнению с августом на 9%.

Медианная стоимость — это стоимость среднего предложения за указанный период (половина квартир стоит дороже, половина — дешевле).

Традиционно самые дорогие квартиры продаются в Минске. За последние два месяца в этом городе было продано 334 квартиры. Если говорить о формате, то «двушки» обошлись покупателям дороже всего — в августе «квадрат» стоил 1582 доллара, а в сентябре — 1480. 1-комнатные квартиры остались практически на том же уровне — 1210 и 1209 долларов. По 3- и 4-комнатным квартирам в столице в сентябре медиана снизилась на 2 — 4%.

Второй по самым высоким ценам — это Брест. Количество сделок в этом городе в сентябре меньше на 26% по сравнению с августом — Брест занимает последнее место с 92 сделками за 2 месяца. Но в отличие от общей тенденции снижения цен здесь мы видим рост. Метр 1-комнатных квартир с 1039 долларов поднялся до 1066 долларов. Стали дешевле только 4-комнатные — с 889 долларов метр снизился до 814 долларов.

В Гродно количество сделок немного выросло: со 104 до 113. А стоимость метра пошла на спад, за исключением «однушек» — они остались на том же уровне: в августе это было 904 доллара за метр, в сентябре — 905 долларов. К примеру, 3-комнатные квартиры стали дешевле на 47 долларов за «квадрат», а 4-комнатные — на 75 долларов.

Самый дорогой формат квартир в Могилеве — 1-комнатные. В августе они стоили 857 долларов за «квадрат», в сентябре — 861 доллар. Выросли стоимости и других форматов: 2-комнатных — на 23 доллара, 3-комнатным — на 14 долларов. Стали дешевле только «четырешки» — они упали в цене на 90 долларов и стали стоить 605 за метр. Это самая маленькая цифра медианы за последние два месяца по областным центрам.

В Гомеле количество сделок в сентябре по сравнению с августом уменьшилось на 14. Все форматы квартир, кроме, 4-комнатных, по стоимости метра уменьшились на 28 — 31 доллар. Самые дорогие — «двушки» — стоили в сентябре 794 доллара за метр, «однушки» по цене были чуть дешевле — 787 долларов. А вот стоимость квадратного метра 4-комнатных квартир рванула вверх — увеличилась на 74 доллара.

Самым доступным областным центром по стоимости «квадрата» в квартирах стал Витебск. Динамика цен за последние два месяца здесь прослеживается мало. К примеру, 1-комнатные квартиры в августе стоили 779 долларов, а в сентябре — 781 доллар. А 2-комнатные остались на том же уровне — 737 долларов. 3-комнатные стали дешевле на 9 долларов. Зато 4-комнатные выросли на 73 доллара по медиане метра. Возможно, не самые дорогие цены повлияли на количество сделок — успешно закрыто в культурной столице Беларуси на «Куфар Недвижимость» было 259 сделок.

Можно ли говорить, что цены квадратного метра выходят на плато? По одному месяцу сложно сделать такой вывод, но определенно стоит понаблюдать за ситуацией на рынке.

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