В Норвегии погиб кит-«шпион» из России: названа причина 6.10.2024, 10:00

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Изначальная версия не подтвердилась.

В конце августа в Норвегии нашли мертвым кита-белуху по имени Хвалдимир, который, как считается, сбежал из российского центра подготовки китов-шпионов в Санкт-Петербурге.

Предварительная версия о том, что животное застрелили, не подтвердилась, сообщает полиция Норвегии.

Белого кита Хвалдимира нашли мертвым в субботу, 31 августа. Зоозащитные организации NOAH и OneWhale тогда утверждали, что кита кто-то застрелил. Эта новость вызвала громкий скандал в Норвегии, ведь животное было довольно известным в стране.

Однако вскрытие, проведенное Ветеринарным институтом по запросу полиции, эту версию опровергло. В отчете отмечается, что труп животного попал в руки ветеринаров в очень плохом состоянии - внутренние органы уже начали разлагаться. Однако, по словам представителя полиции Амунда Приде Ревгейма, вскрытие не нашло доказательств, которые бы указывали на то, что кит был застрелен.

«Вероятной причиной смерти является бактериальная инфекция - возможно, в результате раны во рту от застрявшей палки. Палка также могла привести к тому, что у Хвалдимира возникли проблемы с усвоением питательных веществ, что увеличило риск заражения», - сообщили в полиции.

Внешние повреждения на теле кита, которые зоозащитники ошибочно идентифицировали как огнестрельные ранения, оказались поверхностными и рваными. По мнению ветеринаров, эти повреждения уже мертвому животному нанесли птицы-падальщики.

Проведенная рентгенография также не обнаружила в теле пуль или других посторонних предметов.

«В расследовании нет ничего, что бы указывало на то, что Хвалдимира убили незаконно. Поэтому полиция не видит причин начинать расследование смерти кита», - заявил Приде Ревгейм.

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