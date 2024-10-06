«Беларуская выведка»: Лукашенко взбесился 6.10.2024, 10:09

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Диктатору оставили роль придворного шута.

Источники телеграм-канала «Беларуская выведка» сообщили, что Лукашенко считает, что Путин его «развел» с размещением ТЯО в Беларуси. Кулуарные договоренности и мощный последующий пиар диктатора на теме беларуского ядерного ответа оказался блефом. Лукашенко преждевременно возомнил из себя северокорейского Кима и многократно заявлял внутренней и внешней аудитории о личном полном контроле за применением ТЯО боеголовок, мощно пугал Запад. Все эти заявления превратились в обыкновенное ИПСО.

На каком-то этапе Кремль по своим каналам передал Совбезу позицию-ультиматум, что даже если дойдет до фактического размещения боеголовок и постановки на дежурство, 100% контроль за применением останется у Москвы без каких-либо исключений.

Это был первый сигнал, что что-то пошло не так, как планировал Минск. Лукашенко взбесился, месяцами пытался навязать свою точку зрения и пытался ввести совместные протоколы. Но позже на встрече Путин лично довел позицию Запада, указал на ряд угроз, вплоть до перспектив ответного размещения ТЯО на территории Польши, Финляндии и даже в перспективе в Украине. Иными словами, Лукашенко элегантно отодвинули от заветного чемоданчика и оставили роль придворного шута с муляжами боеголовок.

В ситуацию даже пришлось вмешаться китайским дипломатам, которые довели озабоченность Пекина в складывающейся ситуации. В какой-то момент отказ Москвы положил начало недопонимания, возникшего между Минском и Москвой, которое только нарастает. Можно сказать, что у капризного, не привыкшего к отказам Лукашенко, забрали его любимую игрушку. В качестве компенсации морального ущерба Минск вписали в новую доктрину и подписали ряд секретных документов о протоколах размещения и порядке содействия в применении ТЯО.

Источники сообщают, что Лукашенко до сих пор тяжело переживает «ядерный маневр Путина», считает, что его кинули и опозорили. Требует от своего окружения постоянно педалировать эту тему с Москвой. Ситуация, несомненно, добавляет негатива в и так весьма сложные личные отношения двух диктаторов. Ситуация продолжает накаляться.

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