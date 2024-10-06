закрыть
6 октября 2024, воскресенье, 10:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Беларуская выведка»: Лукашенко взбесился

  • 6.10.2024, 10:09
  • 2,896
«Беларуская выведка»: Лукашенко взбесился

Диктатору оставили роль придворного шута.

Источники телеграм-канала «Беларуская выведка» сообщили, что Лукашенко считает, что Путин его «развел» с размещением ТЯО в Беларуси. Кулуарные договоренности и мощный последующий пиар диктатора на теме беларуского ядерного ответа оказался блефом. Лукашенко преждевременно возомнил из себя северокорейского Кима и многократно заявлял внутренней и внешней аудитории о личном полном контроле за применением ТЯО боеголовок, мощно пугал Запад. Все эти заявления превратились в обыкновенное ИПСО.

На каком-то этапе Кремль по своим каналам передал Совбезу позицию-ультиматум, что даже если дойдет до фактического размещения боеголовок и постановки на дежурство, 100% контроль за применением останется у Москвы без каких-либо исключений.

Это был первый сигнал, что что-то пошло не так, как планировал Минск. Лукашенко взбесился, месяцами пытался навязать свою точку зрения и пытался ввести совместные протоколы. Но позже на встрече Путин лично довел позицию Запада, указал на ряд угроз, вплоть до перспектив ответного размещения ТЯО на территории Польши, Финляндии и даже в перспективе в Украине. Иными словами, Лукашенко элегантно отодвинули от заветного чемоданчика и оставили роль придворного шута с муляжами боеголовок.

В ситуацию даже пришлось вмешаться китайским дипломатам, которые довели озабоченность Пекина в складывающейся ситуации. В какой-то момент отказ Москвы положил начало недопонимания, возникшего между Минском и Москвой, которое только нарастает. Можно сказать, что у капризного, не привыкшего к отказам Лукашенко, забрали его любимую игрушку. В качестве компенсации морального ущерба Минск вписали в новую доктрину и подписали ряд секретных документов о протоколах размещения и порядке содействия в применении ТЯО.

Источники сообщают, что Лукашенко до сих пор тяжело переживает «ядерный маневр Путина», считает, что его кинули и опозорили. Требует от своего окружения постоянно педалировать эту тему с Москвой. Ситуация, несомненно, добавляет негатива в и так весьма сложные личные отношения двух диктаторов. Ситуация продолжает накаляться.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дальше Заречья не увезут
Дальше Заречья не увезут Ирина Халип
Беларусь ждет «делукашенизация»
Беларусь ждет «делукашенизация» Валерий Карбалевич
Дни военной экономики России сочтены
Дни военной экономики России сочтены Андерс Аслунд
Иран совершил большую ошибку
Иран совершил большую ошибку Александр Роднянский