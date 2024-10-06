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«Фантастика»: с очередями на белорусско-польской границе произошло неожиданное

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  • 6.10.2024, 15:21
  • 4,306
«Фантастика»: с очередями на белорусско-польской границе произошло неожиданное

Водители удивлены.

Очереди на белорусско-польской границе практически рассосались. Дорога из Минска в Варшаву на автомобиле сегодня занимает 12 часов. Из них (всего) пять часов путешественники потратят на то, чтобы пройти обе границы, сообщает «Еврорадио».

«Фантастика по нынешним временам», — пишет один из водителей в чате, где обсуждают пересечение границ Беларуси со странами Евросоюза. Другие рассказывают, что провели на границе около семи часов. И это все равно немного по сравнению с сутками, которые доводилось стоять в зоне ожидания всего месяц назад.

В обратном направлении получается еще быстрее. Утром в воскресенье, 6 октября, на таможенный и пограничный контроль сначала в Тересполе, а потом в Бресте автомобилисты тратили всего час.

Автобусы проходят границу медленнее. В польском направлении на это сегодня уходит около 11 часов, в белорусском — около 6 часов.

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