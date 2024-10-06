закрыть
6 октября 2024, воскресенье, 18:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Заядлый гонщик Киану Ривз дебютировал как профессионал

  • 6.10.2024, 17:47
Заядлый гонщик Киану Ривз дебютировал как профессионал

Видео.

Звезда «Джона Уика» и «Матрицы» Киану Ривз побывал на гонках Toyota GR Cup. Причем не как зритель, а в качестве пилота спортивного болида. Об этом сообщает The Guardian.

Машина актера была украшена в стиле BRZRKR – серии комиксов под авторством Ривза.

Гонка прошла в субботу, 5 октября. Уже в первом заезде Киану не удалось избежать столкновения с другим автомобилем. А на 45-й минуте соревнований болид вылетел на траву, не сумев войти в поворот.

Сам актер не пострадал, поэтому вернулся на трассу и продолжил заезд.

В остальное время Ривз чувствовал себя комфортно – это помогло ему подняться 25-ю позицию в итоговом протоколе. Всего в соревновании приняли участие 35 гонщиков.

Также Ривз анонсировал участие еще в одном заезде.

Это был не первый раз, когда Киану принимает участие в гонках. В 2009 году он стал победителем Toyota Grand Prix of Long Beach. Но тогда соревновались только непрофессионалы.

Звезда «Джона Уика» – известный любитель скорости и автоспорта. Он часто посещает мероприятия MotoGP и «Формулы-1». Кроме того, Ривз является совладельцем фирмы Arch, которая производит мотоциклы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дальше Заречья не увезут
Дальше Заречья не увезут Ирина Халип
Беларусь ждет «делукашенизация»
Беларусь ждет «делукашенизация» Валерий Карбалевич
Дни военной экономики России сочтены
Дни военной экономики России сочтены Андерс Аслунд
Иран совершил большую ошибку
Иран совершил большую ошибку Александр Роднянский