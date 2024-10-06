Заядлый гонщик Киану Ривз дебютировал как профессионал
- 6.10.2024, 17:47
Видео.
Звезда «Джона Уика» и «Матрицы» Киану Ривз побывал на гонках Toyota GR Cup. Причем не как зритель, а в качестве пилота спортивного болида. Об этом сообщает The Guardian.
Машина актера была украшена в стиле BRZRKR – серии комиксов под авторством Ривза.
Гонка прошла в субботу, 5 октября. Уже в первом заезде Киану не удалось избежать столкновения с другим автомобилем. А на 45-й минуте соревнований болид вылетел на траву, не сумев войти в поворот.
Сам актер не пострадал, поэтому вернулся на трассу и продолжил заезд.
В остальное время Ривз чувствовал себя комфортно – это помогло ему подняться 25-ю позицию в итоговом протоколе. Всего в соревновании приняли участие 35 гонщиков.
Также Ривз анонсировал участие еще в одном заезде.
Киану Ривз участвует в гонках как профессионал. Видео: Эксплойт / Telegram pic.twitter.com/KR3O5CghMC— Фото/Видео (@FotoVid81878667) October 6, 2024
Это был не первый раз, когда Киану принимает участие в гонках. В 2009 году он стал победителем Toyota Grand Prix of Long Beach. Но тогда соревновались только непрофессионалы.
Звезда «Джона Уика» – известный любитель скорости и автоспорта. Он часто посещает мероприятия MotoGP и «Формулы-1». Кроме того, Ривз является совладельцем фирмы Arch, которая производит мотоциклы.