Заядлый гонщик Киану Ривз дебютировал как профессионал 6.10.2024, 17:47

Видео.

Звезда «Джона Уика» и «Матрицы» Киану Ривз побывал на гонках Toyota GR Cup. Причем не как зритель, а в качестве пилота спортивного болида. Об этом сообщает The Guardian.

Машина актера была украшена в стиле BRZRKR – серии комиксов под авторством Ривза.

Гонка прошла в субботу, 5 октября. Уже в первом заезде Киану не удалось избежать столкновения с другим автомобилем. А на 45-й минуте соревнований болид вылетел на траву, не сумев войти в поворот.

Сам актер не пострадал, поэтому вернулся на трассу и продолжил заезд.

В остальное время Ривз чувствовал себя комфортно – это помогло ему подняться 25-ю позицию в итоговом протоколе. Всего в соревновании приняли участие 35 гонщиков.

Также Ривз анонсировал участие еще в одном заезде.

Киану Ривз участвует в гонках как профессионал. Видео: Эксплойт / Telegram pic.twitter.com/KR3O5CghMC — Фото/Видео (@FotoVid81878667) October 6, 2024

Это был не первый раз, когда Киану принимает участие в гонках. В 2009 году он стал победителем Toyota Grand Prix of Long Beach. Но тогда соревновались только непрофессионалы.

Звезда «Джона Уика» – известный любитель скорости и автоспорта. Он часто посещает мероприятия MotoGP и «Формулы-1». Кроме того, Ривз является совладельцем фирмы Arch, которая производит мотоциклы.

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