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Министр обороны Нидерландов посетил Харьков

  • 6.10.2024, 19:30
Министр обороны Нидерландов посетил Харьков

Фотофакт.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс совершил неанонсированный визит в Харьков.

Об этом сам Брекельманс сообщил на своей странице в соцсети X, опубликовав соответствующие фото и напомнив, что город расположен всего в 40 километрах от границы с Россией.

«Я видел последствия разрушительных российских обстрелов. Уничтоженные квартиры. Выключение электроэнергии. Как дети учатся в бункерах. Украина может защититься от этого всего лишь одним способом — держа Россию на большем расстоянии», — отметил нидерландский министр обороны.

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