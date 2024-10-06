Министр обороны Нидерландов посетил Харьков
- 6.10.2024, 19:30
Фотофакт.
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс совершил неанонсированный визит в Харьков.
Об этом сам Брекельманс сообщил на своей странице в соцсети X, опубликовав соответствующие фото и напомнив, что город расположен всего в 40 километрах от границы с Россией.
«Я видел последствия разрушительных российских обстрелов. Уничтоженные квартиры. Выключение электроэнергии. Как дети учатся в бункерах. Украина может защититься от этого всего лишь одним способом — держа Россию на большем расстоянии», — отметил нидерландский министр обороны.
In Kharkiv (40 km van de Russische grens) zag ik de gevolgen van de zware Russische bombardementen.— Ruben Brekelmans (@DefensieMin) October 6, 2024
Verwoeste appartementen. Tekorten aan elektriciteit. Kinderen naar school in bunkers.
Oekraïne kan zich hiertegen alleen verdedigen door Rusland op grotere afstand te houden. pic.twitter.com/N70T8AZQyI