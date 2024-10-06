Министр обороны Нидерландов посетил Харьков 6.10.2024, 19:30

Фотофакт.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс совершил неанонсированный визит в Харьков.

Об этом сам Брекельманс сообщил на своей странице в соцсети X, опубликовав соответствующие фото и напомнив, что город расположен всего в 40 километрах от границы с Россией.

«Я видел последствия разрушительных российских обстрелов. Уничтоженные квартиры. Выключение электроэнергии. Как дети учатся в бункерах. Украина может защититься от этого всего лишь одним способом — держа Россию на большем расстоянии», — отметил нидерландский министр обороны.

In Kharkiv (40 km van de Russische grens) zag ik de gevolgen van de zware Russische bombardementen.



Verwoeste appartementen. Tekorten aan elektriciteit. Kinderen naar school in bunkers.



Oekraïne kan zich hiertegen alleen verdedigen door Rusland op grotere afstand te houden. pic.twitter.com/N70T8AZQyI — Ruben Brekelmans (@DefensieMin) October 6, 2024

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