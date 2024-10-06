Португалия протестировала автономную морскую базу 6.10.2024, 21:07

Ее назвали «островом дронов».

Португальские ВМС испытали концепцию полностью автономной, самодостаточной морской базы без экипажа. Этот плавучий объект, называемый «островом», может использоваться для поддержки операций морских систем без экипажа, а также для демонстрации концепций обработки данных в море и дистанционной оценки состояния окружающей среды.

Об этом сообщило издание Naval News.

«Остров» - это искусственная морская платформа. Изначально концепция была разработана начальником ВМС Португалии адмиралом Энрике Гувейя-и-Мело. Прототип был испытан на ежегодных учениях военно-морского флота «REPMUS» – это роботизированные эксперименты и создание морских прототипов беспилотными системами, которые проходили в сентябре у полуострова Троя, на юге Португалии, главной базе учений.

В долгосрочной перспективе ВМС планируют создать более крупный «остров», который будет расположен на морской стороне полуострова над глубоководным каньоном Сетубал.

Прототип «острова» состоит из плавучей металлической платформы, закрепленной четырьмя якорями, доступ к которой осуществляется через небольшой плавучий понтон. На платформе установлен стандартный грузовой контейнер ISO, который разделен на две секции: центр обработки данных и помещение для дайверов, включая место для хранения необитаемых подводных аппаратов.

Специальное электроснабжение на борту «острова» обеспечивается солнечными панелями, ветрогенераторами и батареями, что позволяет платформе быть самодостаточной в энергетическом плане.

Автономные возможности платформы включают гидролокационную систему и другие океанографические датчики, установленные под платформой: они собирают акустические данные, данные о скорости и направлении океанских течений, солености воды и другие данные. Остров» также оснащен камерами видеонаблюдения, которые могут осуществлять классификацию судов и мониторинг безопасности.

По сути, «остров» может выступать в качестве передовой базы для датчиков, увеличивая дальность обнаружения без увеличения риска для персонала.

С «острова» можно выполнять целый ряд оперативных задач. Кабель на морском дне может использоваться для обучения безопасности критической подводной инфраструктуры. Водолазный комплекс в морском контейнере может поддерживать водолазные операции. Сам «остров» может использоваться в качестве учебной мишени для надводных и подводных учений по защите акватории.

Португалия тесно сотрудничает с ВМС Британии, США и Австралии, здесь находится объединенный штаб. В рамках учений в отдаленном режиме были запущены находившиеся в Австралии морские дроны. Расстояние между штабом и устройствами составляло около 10 тысяч миль (16 тысяч км).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com