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Португалия протестировала автономную морскую базу

  • 6.10.2024, 21:07
Португалия протестировала автономную морскую базу

Ее назвали «островом дронов».

Португальские ВМС испытали концепцию полностью автономной, самодостаточной морской базы без экипажа. Этот плавучий объект, называемый «островом», может использоваться для поддержки операций морских систем без экипажа, а также для демонстрации концепций обработки данных в море и дистанционной оценки состояния окружающей среды.

Об этом сообщило издание Naval News.

«Остров» - это искусственная морская платформа. Изначально концепция была разработана начальником ВМС Португалии адмиралом Энрике Гувейя-и-Мело. Прототип был испытан на ежегодных учениях военно-морского флота «REPMUS» – это роботизированные эксперименты и создание морских прототипов беспилотными системами, которые проходили в сентябре у полуострова Троя, на юге Португалии, главной базе учений.

В долгосрочной перспективе ВМС планируют создать более крупный «остров», который будет расположен на морской стороне полуострова над глубоководным каньоном Сетубал.

Прототип «острова» состоит из плавучей металлической платформы, закрепленной четырьмя якорями, доступ к которой осуществляется через небольшой плавучий понтон. На платформе установлен стандартный грузовой контейнер ISO, который разделен на две секции: центр обработки данных и помещение для дайверов, включая место для хранения необитаемых подводных аппаратов.

Специальное электроснабжение на борту «острова» обеспечивается солнечными панелями, ветрогенераторами и батареями, что позволяет платформе быть самодостаточной в энергетическом плане.

Автономные возможности платформы включают гидролокационную систему и другие океанографические датчики, установленные под платформой: они собирают акустические данные, данные о скорости и направлении океанских течений, солености воды и другие данные. Остров» также оснащен камерами видеонаблюдения, которые могут осуществлять классификацию судов и мониторинг безопасности.

По сути, «остров» может выступать в качестве передовой базы для датчиков, увеличивая дальность обнаружения без увеличения риска для персонала.

С «острова» можно выполнять целый ряд оперативных задач. Кабель на морском дне может использоваться для обучения безопасности критической подводной инфраструктуры. Водолазный комплекс в морском контейнере может поддерживать водолазные операции. Сам «остров» может использоваться в качестве учебной мишени для надводных и подводных учений по защите акватории.

Португалия тесно сотрудничает с ВМС Британии, США и Австралии, здесь находится объединенный штаб. В рамках учений в отдаленном режиме были запущены находившиеся в Австралии морские дроны. Расстояние между штабом и устройствами составляло около 10 тысяч миль (16 тысяч км).

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