Нидерланды передали первые F-16 Украине

Нидерланды передали первые F-16 Украине4
- 6.10.2024, 21:24
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Также Амстердам анонсировал инициативу по дронам.
Украина получила первые истребители F-16 от Нидерландов. Также страна-партнер анонсировала инициативу по дронам.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на пост министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса в соцсети Х.
«Впервые я могу официально объявить, что первые голландские F-16 были доставлены в Украину. Это срочно необходимо. В Харькове я видел ущерб от российских авиаударов и слышал частые сигналы воздушной тревоги. Остальные 24 самолета последуют в ближайшие месяцы», - написал он.
Также в другом посте Брекельманс заявил, что Нидерланды остаются в авангарде поддержки Украины. И именно поэтому он объявляет о плане действий по беспилотным летательным аппаратам.
«На сумму 400 миллионов евро мы предоставим передовые беспилотники. Для разведки, обороны и нападения. Почти половина из них будет разработана в Нидерландах», - сообщил глава оборонного ведомства.