Зеленский о Курской операции: Будем давить на Россию еще сильнее 6.10.2024, 22:02

По его словам, только силой можно приблизить мир.

Начав Курскую операцию, Украина доказала, что может вытеснять войну на территорию страны-агрессора России. Об этом 6 октября в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook ОП, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он сообщил, что главком ВСУ Александр Сырской доложил ему по Курской операции.

«Сегодня – два месяца наших военных действий в Курской области. И это очень важный этап войны. То, что значительно помогло и продолжает помогать нашему государству. Украинцы доказали, что могут вытеснять войну в Россию. И при достаточной поддержке партнеров сможем давить на Россию именно так, как нужно, чтобы в России чувствовали, что война ничего им не даст», – сказал президент Украины.

Зеленский выразил благодарность всем подразделениям, которые «делают все, чтобы пополнять обменный фонд для Украины».

«Наша Курская операция дала один из самых больших вкладов в обменный фонд ради освобождения украинцев из плена. Это важно, – подчеркнул глава государства. – Мы будем давить на Россию еще сильнее, потому что только силой можно приблизить мир».

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