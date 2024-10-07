«Лукашенко выбрал худший вариант»2
- 7.10.2024, 7:44
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Диктатор оказался в своем персональном аду.
В эфире «Еврорадио» аналитик Сергей Чалый рассказал, почему Лукашенко боится слова «выборы»:
– Обратите внимание, как они тщательно избегают слова «выборы». Они говорят «электоральная кампания». Лукашенко говорит, что ей не нужно уделять слишком много внимания, «это рядовое событие» и т.д.
Почему власти избегают слова «выборы» понятно: потому что выборы подразумевают выборы. И травма Лукашенко 2020 года никуда не делась, она по-прежнему ему болит.
Я в феврале сказал, что Лукашенко на выборы не пойдет, прошло уже 8 месяцев и он до сих пор ничего внятного не сказал. На все вопросы, мол, «давай уже определяйся», Лукашенко отвечает: что вы пристали, хватает других проблем.
Его тяготит собственное положение: человека никуда не вхожего, уставшего и старого. Смотрите, как они тщательно избегают упоминания, что Лукашенко 70 лет. Тот самый случай, когда его лозунг начинает работать против него («эпоха 70-летних правителей завершается»).
Чалый считает, что Лукашенко плохо закончит:
— Развилок ведь было много, но человек последовательно выбирал каждый раз худший вариант. И вот он оказался в своем персональном аду. Пора уже привыкать к адскому пламени, начинать греться у костра. И я думаю, что он это понимает.
Я уже многократно использовал метафору общения с дьяволом: тебе это помогает, но в самом конце ты оказываешься призираемым, проклинаемым, высмеиваемым человеком. Так Лукашенко в историю и войдет.