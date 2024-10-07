Немецкий депутат, использовавший труд белорусских политзаключенных, стал токсичным даже для AfD 2 7.10.2024, 8:18

3,578

Йорга Дорнау

Его накажут.

В прокуратуру Лейпцига поступило несколько заявлений о совершении преступления. Речь идет об использовании на белорусской луковой ферме депутата Йорга Дорнау политических заключенных. Сейчас немецкая прокуратура начала предварительное расследование, сообщает немецкая газета BILD.

Лейпцигский адвокат и политик от партии «Зеленые» Фердинанд Мюллер, действия Дорнау явно подпадают под статью 233 Уголовного кодекса, касающуюся эксплуатации людей в уязвимом положении.

Сам Дорнау пока молчит по поводу обвинений и не ответил на многочисленные запросы — даже со стороны собственной партии.

Хотя 1 октября состоялась беседа, в которой участвовал, в том числе, генеральный секретарь саксонской AfD («Альтернатива для Германии») Ян Цверг, Дорнау не дал ясных объяснений и, по словам представителей фракции, вел себя «очень упрямо и замкнуто».

Многие члены фракции теперь считают его поведение «вредным для партии». Один из депутатов возмутился: «В нашей фракции принято, чтобы депутаты хотя бы сообщали о своих поездках за границу. Но господин Дорнау делает, что хочет, и ни о чем не заботится».

В руководстве федеральной AfD, включая Алису Вайдель и Тино Хрупаллу, уже давно с тревогой следят за действиями Дорнау, но до сих пор предпочитали оставить это на усмотрение саксонского регионального отделения. Однако теперь, похоже, терпение лопнуло. «Репутационный ущерб, который здесь наносится, огромен», — заявил один из членов федерального правления, передает BILD.

Теперь партийное руководство официально дистанцировалось от Дорнау, заявив: «Если обвинения против саксонского депутата господина Дорнау относительно его белорусского бизнеса окажутся правдивыми, AfD решительно дистанцируется от этих бизнес-практик и рассмотрит соответствующие меры партийной дисциплины».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com