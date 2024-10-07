Немецкий депутат, использовавший труд белорусских политзаключенных, стал токсичным даже для AfD

Немецкий депутат, использовавший труд белорусских политзаключенных, стал токсичным даже для AfD2
- 7.10.2024, 8:18
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Его накажут.
В прокуратуру Лейпцига поступило несколько заявлений о совершении преступления. Речь идет об использовании на белорусской луковой ферме депутата Йорга Дорнау политических заключенных. Сейчас немецкая прокуратура начала предварительное расследование, сообщает немецкая газета BILD.
Лейпцигский адвокат и политик от партии «Зеленые» Фердинанд Мюллер, действия Дорнау явно подпадают под статью 233 Уголовного кодекса, касающуюся эксплуатации людей в уязвимом положении.
Сам Дорнау пока молчит по поводу обвинений и не ответил на многочисленные запросы — даже со стороны собственной партии.
Хотя 1 октября состоялась беседа, в которой участвовал, в том числе, генеральный секретарь саксонской AfD («Альтернатива для Германии») Ян Цверг, Дорнау не дал ясных объяснений и, по словам представителей фракции, вел себя «очень упрямо и замкнуто».
Многие члены фракции теперь считают его поведение «вредным для партии». Один из депутатов возмутился: «В нашей фракции принято, чтобы депутаты хотя бы сообщали о своих поездках за границу. Но господин Дорнау делает, что хочет, и ни о чем не заботится».
В руководстве федеральной AfD, включая Алису Вайдель и Тино Хрупаллу, уже давно с тревогой следят за действиями Дорнау, но до сих пор предпочитали оставить это на усмотрение саксонского регионального отделения. Однако теперь, похоже, терпение лопнуло. «Репутационный ущерб, который здесь наносится, огромен», — заявил один из членов федерального правления, передает BILD.
Теперь партийное руководство официально дистанцировалось от Дорнау, заявив: «Если обвинения против саксонского депутата господина Дорнау относительно его белорусского бизнеса окажутся правдивыми, AfD решительно дистанцируется от этих бизнес-практик и рассмотрит соответствующие меры партийной дисциплины».