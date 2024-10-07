Мощный пожар: ВСУ ночью атаковали морской нефтяной терминал в оккупированной Феодосии 5 7.10.2024, 9:25

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Он является крупнейшим в Крыму.

В ночь на понедельник, 7 октября, Силы обороны Украины нанесли удар по морскому нефтяному терминалу россиян во временно оккупированной Феодосии, что в Крыму.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что в районе объекта зафиксировано возгорание. Последствия поражения уточняются.

В Генштабе отметили, что феодосийский терминал является крупнейшим в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов, которые использовались, в том числе и для обеспечения потребностей российской армии.

Задача выполнена подразделениями ракетных войск ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины.

«Мероприятия по подрыву военно-экономического потенциала Российской Федерации продолжаются», — добавили в Генштабе.

В ночь на 7 октября во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. В районе аэродрома Бельбек возник пожар. В Сети также сообщали, что в Феодосии после атаки беспилотников вспыхнула нефтебаза.

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