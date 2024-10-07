Стало известно, сколько граждан Беларуси репатриировалось в Израиль 7.10.2024, 9:43

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Цифра за год.

Беларусь стала шестой страной по количеству граждан, переехавших в Израиль с 16 сентября 2023 года по 19 сентября 2024-го по программе репатриации. Такие данные содержатся в совместном отчете Министерства репатриации и интеграции Израиля и Еврейского агентства (Сохнут), сообщает израильское издание «Вести».

Всего в Израиль за этот период переехала 31 тысяча человек из почти 100 стран мира, говорится в документе.

Больше всего репатриантов прибыло из России — 19 850, далее следуют США и Канада — 3340 в общей сложности, Франция — 1820, Украина — 980, Беларусь — 795, Великобритания — 560, Аргентина — 450, Грузия — 310, ЮАР — 280, Бразилия — 250.

31% репатриантов составляют люди в возрасте 18−35 лет, 21% — 36−50, 20% — 0−17, 13% — 51−60, 5% — 61−65, остальные — старше 65 лет. 52% репатриантов — женского пола, 48% — мужского.

В отчете отмечается, что эта волна репатриации прошла на фоне обострения ситуации в регионе, вызванного атакой группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

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