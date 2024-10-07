Порты ЕС отказались принять судно с российскими удобрениями из-за подозрений в «мегабомбе»2
- 7.10.2024, 10:09
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В Европе боятся повторения инцидента в Бейруте.
Грузовое судно под флагом Мальты Ruby с российскими удобрениями, получившее повреждения по пути в Африку, несколько недель не пускают в порты стран Евросоюза из-за опасений возможной детонации перевозимого на борту нитрата аммония, пишет The New York Times (NYT).
По данным издания, 22 августа балкер вышел из порта в Кандалакше в Мурманской области. Он должен был доставить груз — 20 тыс. тонн нитрата аммония — в Африку. Однако вскоре после выхода из порта судно село на мель и получило повреждения корпуса, гребного винта и рубля.
Ситуация вынудила капитана судна начать курсировать у берегов стран Северной Европы в поисках помощи. Норвегия разрешила поврежденному судну зайти в порт в Тромсё, где оно пробыло с 1 по 4 сентября. В Норвегии судно осмотрели и провели небольшой ремонт. Инспекторы пришли к выводу, что повреждения не затронули груз, а сами удобрения не представляют угрозы, но все равно отправили судно на ремонт в другое место. При этом инспекторы настояли, чтобы балкер Ruby сопровождал буксир.
Экипаж судна планировал отправиться на ремонт на Балтику, в частности, в Литву. Но премьер-министр страны Ингрида Шимоните заявила парламенту, что балкеру будет отказано во входе в порт в Клайпеде.
Власти Мальты также не разрешили пришвартоваться судну, хотя оно плавает под мальтийским флагом и принадлежит компании, зарегистрированной на островном государстве. Перед заходом в местный порт от капитана потребовали выгрузить нитрат аммония.
После этого Ruby поплыл обратно на север, в сторону Великобритании. Когда судно было близко к британским берегам, бывший посол Литвы в королевстве Эйтвидас Баярунас написал в колонке для одного из европейских аналитических центров, что это судно — «плавающая мегабомба». В связи с этим Баярунас предупредил о возможном российском саботаже. Это привлекло внимание британских медиа.
«К сожалению, из-за спекуляций СМИ, которые распространились вокруг этого судна, портовые терминалы Великобритании неохотно принимают судно», — заявили в управляющей кораблем эмиратской Serenity Shipping.
Как отмечает NYT, в Европе опасаются повторения инцидента, произошедшего в порту Бейрута, где 4 августа 2020 года взорвалось 2750 тонн аммиачной селитры. Взрыв произошел из-за проводившихся на складе с нитратом аммония сварочных работ. В результате погибли 280 человек, еще 7 тыс. получили ранения, около 300 тыс. остались без крова. Экономический ущерб от катастрофы превысил $15 млрд. После взрыва в стране начались протесты, на фоне которых правительство Ливана ушло в отставку в полном составе.
При этом взорвавшаяся аммиачная селитра находились в порту Бейрута с 2014 года. Она была конфискована с судна под названием Rhosus, владельцем которого был проживающий на Кипре уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин. Как утверждали моряки, работавшие на корабле, Гречушкин обанкротился и «фактически бросил судно».