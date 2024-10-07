закрыть
7 октября 2024, понедельник, 10:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Порты ЕС отказались принять судно с российскими удобрениями из-за подозрений в «мегабомбе»

2
  • 7.10.2024, 10:09
  • 1,760
Порты ЕС отказались принять судно с российскими удобрениями из-за подозрений в «мегабомбе»

В Европе боятся повторения инцидента в Бейруте.

Грузовое судно под флагом Мальты Ruby с российскими удобрениями, получившее повреждения по пути в Африку, несколько недель не пускают в порты стран Евросоюза из-за опасений возможной детонации перевозимого на борту нитрата аммония, пишет The New York Times (NYT).

По данным издания, 22 августа балкер вышел из порта в Кандалакше в Мурманской области. Он должен был доставить груз — 20 тыс. тонн нитрата аммония — в Африку. Однако вскоре после выхода из порта судно село на мель и получило повреждения корпуса, гребного винта и рубля.

Ситуация вынудила капитана судна начать курсировать у берегов стран Северной Европы в поисках помощи. Норвегия разрешила поврежденному судну зайти в порт в Тромсё, где оно пробыло с 1 по 4 сентября. В Норвегии судно осмотрели и провели небольшой ремонт. Инспекторы пришли к выводу, что повреждения не затронули груз, а сами удобрения не представляют угрозы, но все равно отправили судно на ремонт в другое место. При этом инспекторы настояли, чтобы балкер Ruby сопровождал буксир.

Экипаж судна планировал отправиться на ремонт на Балтику, в частности, в Литву. Но премьер-министр страны Ингрида Шимоните заявила парламенту, что балкеру будет отказано во входе в порт в Клайпеде.

Власти Мальты также не разрешили пришвартоваться судну, хотя оно плавает под мальтийским флагом и принадлежит компании, зарегистрированной на островном государстве. Перед заходом в местный порт от капитана потребовали выгрузить нитрат аммония.

После этого Ruby поплыл обратно на север, в сторону Великобритании. Когда судно было близко к британским берегам, бывший посол Литвы в королевстве Эйтвидас Баярунас написал в колонке для одного из европейских аналитических центров, что это судно — «плавающая мегабомба». В связи с этим Баярунас предупредил о возможном российском саботаже. Это привлекло внимание британских медиа.

«К сожалению, из-за спекуляций СМИ, которые распространились вокруг этого судна, портовые терминалы Великобритании неохотно принимают судно», — заявили в управляющей кораблем эмиратской Serenity Shipping.

Как отмечает NYT, в Европе опасаются повторения инцидента, произошедшего в порту Бейрута, где 4 августа 2020 года взорвалось 2750 тонн аммиачной селитры. Взрыв произошел из-за проводившихся на складе с нитратом аммония сварочных работ. В результате погибли 280 человек, еще 7 тыс. получили ранения, около 300 тыс. остались без крова. Экономический ущерб от катастрофы превысил $15 млрд. После взрыва в стране начались протесты, на фоне которых правительство Ливана ушло в отставку в полном составе.

При этом взорвавшаяся аммиачная селитра находились в порту Бейрута с 2014 года. Она была конфискована с судна под названием Rhosus, владельцем которого был проживающий на Кипре уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин. Как утверждали моряки, работавшие на корабле, Гречушкин обанкротился и «фактически бросил судно».

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дальше Заречья не увезут
Дальше Заречья не увезут Ирина Халип
Беларусь ждет «делукашенизация»
Беларусь ждет «делукашенизация» Валерий Карбалевич
Дни военной экономики России сочтены
Дни военной экономики России сочтены Андерс Аслунд
Иран совершил большую ошибку
Иран совершил большую ошибку Александр Роднянский