Камо грядеши? 1 Карл Бильдт

7.10.2024, 12:02

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Карл Бильдт

Путин должен утратить власть.

Агрессивная война Путина против Украины длится уже третий год, и все чаще возникает вопрос, а возможен ли здесь вообще какой-нибудь мир или победа.

Многое, конечно, зависит от определений этих терминов. Для Путина открыто заявленной целью является ликвидация Украины как независимого национального государства и ее подчинение российскому контролю. Но потратив два с половиной года и проведя масштабную мобилизацию военных и человеческих ресурсов, Россия контролирует лишь около 18% территории Украины, причем основная часть была захвачена еще в 2014 году. Если сравнивать с поставленными Путиным целями войны, это вторжение выглядит жалким провалом.

Может ли ситуация измениться? Победа России станет хотя бы отдаленно возможной, если Запад остановит все формы поддержки (финансовой и военной) Украины, а украинцы утратят волю к сопротивлению. Без выполнения одного из этих условий (а, скорее всего, сразу двух) военные цели Путина выглядят недостижимыми.

Нет никаких признаков потери воли украинцами. В опросах лишь меньшинство респондентов говорят, что согласны на определенные территориальные уступки в обмен на прекращение войны, но такие потери никак не позволят стереть Украину с карты мира.

Миллиарды долларов, которые поступают в Украину из Европы, США и других стран, крайне важны, и есть вопрос, сохранится ли эта поддержка в случае, если бывший президент США Дональд Трамп в ноябре вернет себе Белый дом. Впрочем, следует напомнить, что из Евросоюза в Украину поступают более крупные суммы, чем из США, при этом они соответствуют в среднем лишь около 0,3% ВВП каждой страны ЕС. Поскольку никаких признаков ослабления политической воли у европейцев не наблюдается, эта помощь, возможно, будет даже увеличена в случае необходимости.

Кроме того, расширяется производство боеприпасов в Европе: ожидается, что в следующем году объемы выпуска достигнут двух миллионов артиллерийских снарядов. Тем временем Россия явно затрудняется с увеличением производства, поэтому усиливается ее зависимость от поставок боеприпасов из КНДР.

Это часть более широкой тенденции. После первых недель войны армии России упорно не удается организовать сколь-нибудь успешную масштабную наступательную операцию. Она, конечно, пытается (например, положив глаз на Харьков нынешним летом), но снова и снова терпит неудачу. В основном российское продвижение достигается путем полного уничтожения небольших городов.

Да, у украинской армии тоже есть свои проблемы. Ей удалось отбросить Россию от Херсона и Харькова в 2022 году, но долгожданное контрнаступление летом 2023 года полностью провалилось. Тем не менее внезапное августовское наступление на Курскую область в России продемонстрировало новый, впечатляющий потенциал украинских сил, напомнив миру об их твердой решимости и способности адаптироваться.

Тем не менее в сложившейся ситуации у украинской армии явно мало шансов вернуть территории, оккупированные Россией. Она вполне могла бы повторить успех курской операции на линии фронта (и это будет иметь важные политические последствия), но, помимо этого, достигнуть длительных результатов будет сложно.

Пока Путин и его ближний круг верят, что им удастся сломать волю украинцев и их сторонников на Западе, они будут продолжать эту войну. Но ситуация изменится, когда до них дойдет, что этого никогда не случится, и что Россия встала на путь быстрого упадка. Хотя в нынешнем году этого, наверное, не произойдет, в 2025-м такой сценарий не будет невероятным. В этот момент, возможно, появится некое временное соглашение о прекращении боевых действий, которое не принесет «победу» ни одной из сторон.

Долгосрочный мир – это более сложная задача. Я не думаю, что он будет возможен, пока не будут выполнены два условия. Во-первых, Путин должен утратить власть. Он железной хваткой контролирует Кремль и российское общество, и он слишком одержим своими имперскими идеями, чтобы когда-нибудь согласиться на подлинный мир. Во-вторых, будущее Украины должно убедительно защищаться членством в Евросоюзе и надежными западными механизмами безопасности.

Тогда – и только тогда – станет возможен мир. И подобный исход стал бы победой не только для Украины, но и для России. Освободившись от самоубийственных имперских проектов, Россия, наконец, смогла бы начать превращение в нормальное, процветающее национальное государство XXI века.

Карл Бильдт, «РБК-Украина»

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