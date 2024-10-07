закрыть
7 октября 2024, понедельник, 12:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси вырастет налог на первую квартиру

  • 7.10.2024, 12:14
В Беларуси вырастет налог на первую квартиру

Уже с 1 января.

С нового года для белорусов увеличат налог на первую квартиру. Для расчета изучают ее площадь, а налог подсчитывают по ставке 0,1% от стоимости квадратного метра.

С 1 января эту величину квадратного метра предлагают увеличить более чем на 5%. 

В Минске она вырастет с 968 до 1020 рублей,

в областных центрах — с 806 до 850 рублей, 

в крупных городах вроде Барановичей или Полоцка — с 710 до 748 рублей,

в других населенных пунктах — с 538 до 567 рублей.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дальше Заречья не увезут
Дальше Заречья не увезут Ирина Халип
Беларусь ждет «делукашенизация»
Беларусь ждет «делукашенизация» Валерий Карбалевич
Дни военной экономики России сочтены
Дни военной экономики России сочтены Андерс Аслунд
Иран совершил большую ошибку
Иран совершил большую ошибку Александр Роднянский