В Беларуси вырастет налог на первую квартиру 7.10.2024, 12:14

Уже с 1 января.

С нового года для белорусов увеличат налог на первую квартиру. Для расчета изучают ее площадь, а налог подсчитывают по ставке 0,1% от стоимости квадратного метра.

С 1 января эту величину квадратного метра предлагают увеличить более чем на 5%.

В Минске она вырастет с 968 до 1020 рублей,

в областных центрах — с 806 до 850 рублей,

в крупных городах вроде Барановичей или Полоцка — с 710 до 748 рублей,

в других населенных пунктах — с 538 до 567 рублей.

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