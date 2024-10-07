В Беларуси вырастет налог на первую квартиру
- 7.10.2024, 12:14
Уже с 1 января.
С нового года для белорусов увеличат налог на первую квартиру. Для расчета изучают ее площадь, а налог подсчитывают по ставке 0,1% от стоимости квадратного метра.
С 1 января эту величину квадратного метра предлагают увеличить более чем на 5%.
В Минске она вырастет с 968 до 1020 рублей,
в областных центрах — с 806 до 850 рублей,
в крупных городах вроде Барановичей или Полоцка — с 710 до 748 рублей,
в других населенных пунктах — с 538 до 567 рублей.