Стало известно, за что задержан сын главного тренера ХК «Динамо-Минск» 1 7.10.2024, 12:36

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Никита Квартальный

Сейчас он на Окрестина.

Хоккейный агент и сын главного тренера минского «Динамо» Никита Квартальнов был задержан в столице Беларуси 6 октября.

По информации tochka.by, Квартальнов-младший сейчас находится в центре изоляции правонарушителей на Окрестина. Это нам подтвердил источник в Центральном РУВД Минска.

Как уточняют российские СМИ, Квартальнов-младший ввязался в драку с генеральным директором клуба Артемом Каркоцким. Что именно спровоцировало конфликт, пока не сообщается. Ранее стало известно, что Никите Квартальнову запретили приезжать в офис клуба.

После вызова милиции в ходе конфликта 6 октября Никита продолжал «некорректно себя вести», дело дошло до задержания. По предварительным данным, речь идет о сроке в 10 суток.

Пресс-служба минского «Динамо» отказалась комментировать ситуацию. Мы также обратились в ГУВД Мингорисполкома и опубликуем ответ сразу после того, как получим его.

На фоне скандала сгустились тучи и над главным тренером «Динамо» Дмитрием Квартальновым.

В понедельник, 7 октября, в руководстве «зубров» запланировано совещание. На нем и будет определено, как разрешат конфликт.

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