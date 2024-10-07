В Феодосии ВСУ поразили важный нефтеналивной порт 7.10.2024, 13:20

Это важнейший для оккупантов объект в Крыму.

Украинские силы поразили нефтеналивной порт во временно оккупированном Крыму, который войска РФ используют для поставки топлива на полуострове.

Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины Андрей Коваленко в (Telegramhttps://t.me/akovalenko1989/8046).

«В Феодосии попали не просто по нефтебазе, а по нефтеналивному порту», — сообщил он.

Коваленко добавил, что порт имеет большое значение для поставки топлива оккупантам в Крыму.

В ночь на 7 октября во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. В районе аэродрома Бельбек возник пожар. В сети также сообщали, что в Феодосии после атаки беспилотников вспыхнула нефтебаза.

Позже Генштаб ВСУ подтвердил, что Силы обороны Украины нанесли удар по морскому нефтяному терминалу россиян во временно оккупированной Феодосии. Военные отметили, что феодосийский терминал является крупнейшим в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов, которые использовались, в том числе и для обеспечения потребностей российской армии.

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