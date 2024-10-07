закрыть
7 октября 2024, понедельник, 15:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусского добровольца заочно осудили в «ДНР»

  • 7.10.2024, 14:31
  • 1,604
Белорусского добровольца заочно осудили в «ДНР»
Ян Дюрбейко
Фото: 24tv.ua

Он находится в российском плену.

В так называемой «ДНР» заочно осудили белорусского добровольца Яна Дюрбейко. Об это сообщается на сайте российской Генпрокуратуры.

Дело Дюрбейко рассматривал суд на территории оккупированной РФ Донецкой области Украины. Он был признаны виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). Ему было назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ян Дюрбейко воевал за Украину в рядах Полка Калиновского. Он был взят в плен в июне 2022 года во время боев в Лисичанске. Было известно, что он был включен в списки на обмен.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дальше Заречья не увезут
Дальше Заречья не увезут Ирина Халип
Беларусь ждет «делукашенизация»
Беларусь ждет «делукашенизация» Валерий Карбалевич
Дни военной экономики России сочтены
Дни военной экономики России сочтены Андерс Аслунд
Иран совершил большую ошибку
Иран совершил большую ошибку Александр Роднянский