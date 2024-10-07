Белорусского добровольца заочно осудили в «ДНР» 7.10.2024, 14:31

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Ян Дюрбейко

Фото: 24tv.ua

Он находится в российском плену.

В так называемой «ДНР» заочно осудили белорусского добровольца Яна Дюрбейко. Об это сообщается на сайте российской Генпрокуратуры.

Дело Дюрбейко рассматривал суд на территории оккупированной РФ Донецкой области Украины. Он был признаны виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). Ему было назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ян Дюрбейко воевал за Украину в рядах Полка Калиновского. Он был взят в плен в июне 2022 года во время боев в Лисичанске. Было известно, что он был включен в списки на обмен.

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