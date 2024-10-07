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Ученые нашли камень возрастом два миллиарда лет, в котором есть живые микробы

  • 7.10.2024, 14:37
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Ученые нашли камень возрастом два миллиарда лет, в котором есть живые микробы

Древние организмы могут помочь понять происхождение жизни на Земле.

На территории Южной Африки найден камень возрастом 2 млрд лет и в нем и по сей день живут микробы.

Это самые древние образцы живых микробов, когда-либо найденных в древнем камне, пишет Iflscience.

«Мы не знали, пригодны ли для жизни камни возрастом 2 млрд лет. До сих пор самым древним геологическим слоем, в котором были обнаружены живые микроорганизмы, считалось  отложение возрастом 100 млн лет под дном океана, поэтому это очень захватывающее открытие», - прокомментировал ведущий автор исследования Йохеи Судзуки из Токийского университета.

«Изучая ДНК и геномы таких микробов, мы, возможно, сможем понять эволюцию очень ранней жизни на Земле», - добавил ученый.

Микробы были обнаружены в запечатанном разломе в камне, который достали из магматического комплекса Бушвельд в Южной Африке, образовавшегося, когда магма остывала под поверхностью Земли.

Огромный комплекс, площадью сопоставимой с площадью Ирландии,  оставался относительно неизменным с момента образования, обеспечивая идеальные условия, в которых может выживать древняя микробная жизнь.

Такие организмы, живущие глубоко под поверхностью Земли, развиваются очень медленно и имеют чрезвычайно медленный метаболизм, что означает, что они могут сохраняться в магматических камнях в геологических масштабах времени - до 2 млрд лет, как показали последние исследования.

С помощью Международной программы континентального научного бурения исследователи извлекли образец керна породы длиной 30 см. Чтобы подтвердить, что микробы были родными для образца камня и не были загрязнителями в процессе бурения или исследования, они окрасили ДНК микробов и использовали инфракрасную спектроскопию, чтобы изучить белки внутри них, а также белки в окружающей глине - метод, который они впервые применили еще в 2020 году. Это позволило им определить, что архаичные организмы были живыми и не были загрязнены.

«Меня очень интересует существование подземных микробов не только на Земле, но и на других планетах», - отметил Судзуки.

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