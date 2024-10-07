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Как могут измениться счета для жителей Минска, Бреста и Барановичей?

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  • 7.10.2024, 16:02
  • 1,416
Как могут измениться счета для жителей Минска, Бреста и Барановичей?

Если налог на первую квартиру увеличат.

В Беларуси в 2025 году хотят поднять налог на первую квартиру. «Зеркало» посчитало, на сколько могут вырасти счета для жителей Минска, областных и районных городов, если этот сбор в итоге повысят.

О каком налоге речь и как его рассчитывают?

Сбор на первую квартиру появился в 2022 году. Этот сбор составляет 0,1% от стоимости одного квадратного метра. Полученную сумму нужно умножить на количество квадратных метров квартиры. Расчетная стоимость одного квадратного метра типовых строений — квартир, гаражей, машино-мест, садовых домиков, дач — отличается в зависимости от региона. Выше всего она в Минске.

Если в 2025-м все-таки повысят налог, то когда надо будет платить по новым ставкам?

В этом году беларусы платят налог за первую квартиру за 2023-й. Это надо сделать до 15 ноября. В 2025-м нужно будет внести сбор за этот год.

Если чиновники поднимут налог в 2025-м, как и анонсировали, то платить по этим повышенным ставкам надо будет в 2026 году.

Как отличается налог за квартиру одной площади в разных городах?

Для расчетов журналисты взяли квартиру площадью в 50 квадратных метров. В Минске налог за такое жилье за 2024 год составит 48,4 рубля. Если сбор повысят, то выйдет 51 рубль. Рост — на 2,6 рубля.

Для областных городов и Минского района для квартиры в 50 «квадратов» налог за этот год составляет 40,3 рубля, а если повысят, то будет 42,5 рубля. Рост — на 2,2 рубля.

Для многих крупных городов налог за квартиру в 50 «квадратов» сейчас — 35,5 рубля, а в случае повышения станет 37,4 рубля. Рост — на 1,9 рубля. Речь о Барановичах, Бобруйске, Борисове, Волковыске, Горках, Дзержинске, Жлобине, Жодино, Кобрине, Кричеве, Лиде, Мозыре, Молодечно, Новогрудке, Новополоцке, Орше, Осиповичах, Пинске, Полоцке, Речице, Светлогорске, Слониме, Слуцке, Смолевичах, Сморгони, Солигорске, Фаниполе.

В остальных населенных пунктах сейчас налог за квартиру такой площади составляет 26,9 рубля, а если его поднимут, будет 28,35 рубля. Рост — на 1,45 рубля.

С кого не берут этот налог?

От уплаты сбора на первую квартиру освобождены пенсионеры, несовершеннолетние, многодетные семьи. Налог не нужно платить также людям с инвалидностью I и II группы, а также тем, кого признают недееспособным. Тем, кто проходит альтернативную службу, а также военнослужащим срочной военной службы тоже не придется вносить этот налог.

От этого сбора освобождены участники Великой Отечественной войны и те, кто имеет право на льготное налогообложение по Закону «О ветеранах».

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