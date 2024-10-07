Израиль атаковал «ключевой оплот «Хезболлы» 7.10.2024, 16:33

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Нанесен очередной авиаудар по Бейруту.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сегодня, 7 октября, снова атаковала столицу Ливана - Бейрут. По городу был нанесен авиаудар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦАХАЛ в Telegram.

«ЦАХАЛ в настоящее время проводит целенаправленный удар по району Дахия, ключевому оплоту террористов «Хезболлы», - сказано в сообщении военных.

При этом они добавили, что более детальные подробности атаки сообщат позже.

В то же время в сети публикуют фото и видео, на которых можно заметить, что удар был нанесен по локации вблизи аэропорта имени Рафика Харири, который находится в Бейруте.

Что предшествовало

Напомним, израильская авиация уже несколько раз за последнее время наносила авиаудары по столице Ливана. Во время таких атак ЦАХАЛ уничтожал высокопоставленных боевиков «Хезболлы».

В частности, Израилю удалось уничтожить лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу 27 сентября. Тогда авиация ударила по центральному штабу группировки, который находился под землей под жилым домом в районе Дахия в Бейруте.

При этом во время удара по Бейруту 20 сентября израильские воины ликвидировали главу Оперативного подразделения «Хезболлы» и командира элитных сил «Радван» Ибрагима Акила.

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