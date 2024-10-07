«Что это такое?»: в соцсети показали, что стало с белорусской шоколадкой за два дня 1 7.10.2024, 17:03

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Комментаторы не поверили.

В TikTok опубликовали видео, в котором автор показала, что стало, с ее слов, с шоколадкой кондитерской фабрики «Спартак» после того, как продукт пролежал в фольге около двух суток на столе. Комментаторы стали задавать вопросы девушке и не поверили в ее версию случившегося. Но не все.

«Сейчас будет шок-контент. На днях я показывала, как дегустировала горькую шоколадку с коллагеном от «Спартака». Кусочек шоколадки пролежал завернутый в фольгу на нашем обеденном столе буквально полтора дня — двое суток», — сказала девушка.

«Сюрприз» обнаружил ребенок, когда захотел съесть шоколад. «Что это такое? «Спартак», у меня к вам большие вопросы. А это плесень. Откуда? Там, рядом с этой шоколадкой, ничего не лежало. Чистый стол, и просто лежала завернутая в фольгу шоколадка. А меня сутки беспокоил кишечник, и я не знаю почему. Я первый раз такое вижу, если честно», — поделилась автор ролика.

«Это не плесень, а подступивший жир. Хранилась в тепле и подтаяла», — высказала свое видение одна комментаторша под видео.

«Где обертка? Где написан срок годности? Где подтверждение, что это именно «Спартак»?» — задала вопросы другая.

«Купила шоколадки «Спартак» в феврале, забыла, что они есть, достаю — никакой плесени, ничего. Где вы это берете и где храните?» — продолжила спрашивать третья.

К слову, и другие пользователи TikTok указывали на неправильные условия хранения приобретенного продукта. Однако кто-то поделился мнением, что шоколад был испорчен еще до покупки. «Она уже была испорчена, просто плесени не было видно», — написала комментаторша.

«Воу, а могли не заметить и съесть, когда плесень только-только начиналась. Ужасно… Хорошо, ребенок не съел», — сказала другая.

«Первый раз такое вижу. Всегда покупаю «Спартак». Даже сейчас по акции. Все нормально. Что-то здесь не так точно», — засомневался юзер TikTok.

Кто-то же предложил отнести этот шоколад на экспертизу: «Вам там объяснят, плесень это или выделение какао-масла. Вам объяснят, как хранить такой продукт».

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