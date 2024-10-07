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«Большой завтрак — около пяти долларов»

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  • 7.10.2024, 19:10
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«Большой завтрак — около пяти долларов»

Белоруска съездила в страну с бесплатными визами и рассказала, сколько потратила.

Еще в школьные годы Полина увлеклась темой Японии — смотрела сериалы и аниме, интересовалась японской кухней. Но поездка в далекую страну казалась ей чем-то недосягаемым. Пока однажды подруга не рассказала, что все не так сложно: визу дают бесплатно, а самое дорогое — билеты на самолет. После возвращения из Японии белоруска рассказала «Зеркалу», как попала в будущее, где пограничники берегут место в белорусском паспорте, качественная медицина доступна даже в праздники, зайцев в транспорте не штрафуют, а деньги за таксфри возвращают даже без выезда из страны.

Бесплатная виза и минимум документов

Посетить Японию Полина мечтала давно, но все время откладывала поездку — путешествие казалось очень сложным и дорогим. Но недавно одна из подруг белоруски поделилась с ней рассказом о своей поездке в Страну восходящего солнца, и Полина поняла, что ее мечта реальна.

— Я расспросила подругу, как она получала визу, сколько денег потратила, и оказалось, что все очень даже доступно. Еще меня подтолкнуло то, что у меня в 2027 году заканчивается срок действия паспорта, в котором осталось мало страниц для виз и штампов, и я подумала, что пришло время начинать их тратить, — признается Полина, уточняя, что уже несколько лет живет в Польше и поехать в Беларусь для замены документов не может.

Процесс получения визы в консульстве Японии в Варшаве белоруска называет самым простым в своей жизни. Для того чтобы записаться на подачу документов, хватило одного телефонного звонка. Но самым приятным оказалось то, что за визу не нужно платить.

— После звонка в консульство приема пришлось ждать примерно неделю, — объясняет Полина. — Из документов нужны авиабилеты, расписанный по дням маршрут путешествия, бронь отелей на весь этот период и выписка из банковского счета. Никаких требований по минимальной сумме средств на счету в банке не было, выписку за два последние месяца я брала в банковском отделении. В процессе подачи документов оказалось, что я ошиблась и принесла подтверждение о бронировании отеля только в первом городе, но это не стало проблемой. Сотрудники консульства были очень лояльными и разрешили отправить недостающий документ по электронной почте. Виза бесплатная, ее делали неделю. Все максимально легко.

Сложный перелет и город из будущего

Самым сложным в путешествии в Японию оказалась дорога до нее, с иронией говорит Полина. И дело не в том, что туда из Европы не летают лоукост-перевозчики. Полине удалось найти доступные билеты — из Варшавы она полетела в Будапешт, а оттуда путь до Токио проходил с пересадкой в Шанхае на рейс китайской авиакомпании.

— Из Будапешта до Шанхая я летела 12 часов. Но пересадка вместо двух заняла шесть часов — из-за тайфуна в Китае шанхайский аэропорт не принимал рейсы. Удалось съездить в город и немного его посмотреть. Полет из Шанхая в Токио занял еще три часа, — подчитывает время на дорогу Полина. — Билеты до Токио из Будапешта и обратно обошлись в 650 евро (2330 рублей, тут и далее по курсу Нацбанка на 7 октября 2024 года. — Прим. ред.), плюс перелет из Будапешта до Варшавы.

Белоруска говорит, что прохождение паспортного контроля в аэропорту Токио было таким же быстрым и приятным процессом, как подача заявки на визу. Полине даже удалось договориться с японскими пограничниками об экономии ценного места для штампов в беларусском паспорте.

— Для меня, как и для многих белорусов, очень важно беречь место в паспорте, поэтому я решила показать пограничникам, куда лучше ставить штампики, чтобы все было максимально компактно, — рассказывает Полина. — На пустые страницы я заранее наклеила стикеры, на которых по-английски написала «Пожалуйста, используйте другие страницы». Когда пограничники это видели, они спрашивали, куда лучше поставить печать. Сотрудники были очень приятные, не похожие на суровых пограничников.

Следующий культурный шок случился у Полины сразу после выхода из аэропорта Токио. Белоруска признается, что у нее возникло чувство, будто она прилетела на другую планету.

— Было ощущение, что я попала в город из фильмов про будущее, — смеется Полина. — Я достаточно много путешествовала по Европе, но нигде в Азии до сих пор не была. Это стало для меня прыжком в какую-то абсолютно другую цивилизацию. Кажется, что все не так, как привычно европейцу — люди выглядят по-другому, покупка билетов устроена иначе. И еще там левостороннее движение на дорогах, это тоже непривычно.

Несмотря на ощущение будущего, некоторые вещи напомнили Полине, что она находится в 2024 году. Например, не везде в Японии она смогла расплатиться своей банковской картой, хоть и международной.

— В Токио за билеты в метро нельзя было расплатиться картой, нужно было снимать наличные и покупать за них, — вспоминает о некоторых неудобствах Полина. — Точнее, слот для карты в автомате был, но моя Visa почему-то не подходила. Если вы хотите поиграть на игровых автоматах, например, в «Марио» или «Парк Юрского периода», то за них тоже нужно платить наличными. В некоторых кафе, даже в Токио, была такая же ситуация. И чем дальше от столицы, тем чаще нужны бумажные деньги — в деревнях возле Токио практически нигде не принимали карты. Еще в пригородных автобусах билеты у водителя можно было купить только за наличные. Причем нужно было дать водителю сумму без сдачи.

Проблем со снятием иен, по словам Полины, за все время ее визита в Японию не возникало. То же самое с обменом иностранной валюты.

— Даже не пришлось идти в обменник. В Токио по всему городу стоят автоматы для обмена валюты. Вставляешь доллары, на экране видишь курс, соглашаешься с условиями и получаешь наличные иены, — делиться белоруска.

По дороге из аэропорта в город Полина случайно нарушила правила проезда, не полностью оплатив его. Но встреча с контролером не стала для белоруски шоком.

— В Японии такая система, которую я не смогла интуитивно понять в билетном автомате: сначала нужно купить билет для проезда, а потом докупить к нему второй билет с местом, — вспоминает она. — У меня был только один квиток, и когда поезд тронулся, зашел контролер, который увидел это при проверке. Но меня не оштрафовали, просто попросили заплатить разницу, это можно было сделать наличными или картой. Сначала я подумала, что мне повезло с контролером, но позже попала в такую же ситуацию в другом поезде.

Дешевая медицина и удобный возврат таксфри

Через несколько дней нахождения в Японии Полина неожиданно заболела — поднялась температура и появились другие симптомы простуды. У женщины был страховой полис, но болезнь пришлась на праздничные дни, когда большинство медицинских учреждений оказались закрытыми.

— В страховой меня не смогли оперативно записать на прием к врачу, но посоветовали обратиться в дежурную больницу экстренной помощи в Киото, где я была в те дни, — вспоминает Полина. — Я туда пришла, посмотрела на приемный покой, полный людей, как в худшие времена в Беларуси, и подумала, что проведу здесь несколько часов точно. Но после заполнения заявки, в которой я описала свои симптомы, в очереди пришлось ждать минут 15, после чего позвали в кабинет. Там меня очень внимательно осмотрели, извинялись за каждое неудобство, помогали лечь на кушетку и встать с нее и направили на два вида анализов, которые заняли десять минут. В итоге за прием, анализы и лекарства, которые выписал врач, я заплатила около 230 рублей в эквиваленте. Это очень дешево, если сравнивать со стоимостью медицинских услуг и лекарств в Польше, где я живу.

Полина говорит, что стереотип о дороговизне Японии был разрушен не только ценами на медицину. Белоруска была удивлена, что путешествие в эту страну может быть даже дешевле, чем поездка по Европе.

— Аренда жилья в Токио стоит дешевле, чем в Барселоне, где я была совсем недавно, — делиться она. — За 70−80 евро в сутки (251−287 беларусских рублей. — Прим. ред.) можно найти отель в хорошем районе Токио. В Киото в будние дни мой отель недалеко от центра города стоил 40 евро за ночь (143 белорусских. — Прим. ред.). При этом отель был новый, современный, там даже ванна была в номере.

Цены на продукты в Японии, по словам Полины, также невысокие. За время поездки белоруска в основном питалась в кафе и ресторанах. Она говорит, что это не только недорого, но и очень вкусно.

— Большой завтрак из жареной рыбы, тартаром из тунца, водорослями и другими добавками на пяти-шести тарелках стоил около пяти долларов (16 рублей. — Прим. ред.), — рассказывает Полина. — Я очень люблю азиатскую кухню и часто хожу в японские кафе в Варшаве и отметила, что по вкусу блюда практически не отличаются, а цена на них в Японии значительно ниже, иногда разница даже в пять раз.

Также Полина обратила внимание на то, что цены на одежду японских брендов на их родине заметно ниже, чем в Европе. Иностранные туристы могут сэкономить еще и оформляя при покупке товаров таксфри (то есть возврат налога на добавленную стоимость). Причем получить деньги можно еще до выезда из Японии.

— Я привыкла, что когда раньше оформляла таксфи в Польше, то деньги возвращали либо в Беларуси, либо в том же польском магазине, где была сделана покупка, но после вывоза ее из Польши, — объясняет Полина. — В Японии это устроено не так. Нужно было купить товаров минимум на 5000 иен (111 рублей. — Прим. ред.), оформить таксфри, и прямо на месте в магазине разницу высчитывали из цены. По правилам этими вещами нельзя пользоваться в Японии. При выезде в аэропорту сотрудники таможни могут попросить показать товары и чеки на них. Но у меня никто ничего так и не спросил.

Сколько это стоило?

В Японии Полина провела «11 полных дней и еще половинку». За поездку в страну мечты белоруска заплатила 2770 евро (9922 рубля). Так, авиабилеты из Варшавы до Токио с пересадками в Будапеште и Шанхае стоили 850 евро (3044 рубля), аренда отелей — 420 евро (1504 рубля).

— Еще около 1500 евро (5373 рубля) я потратила на переезды между городами и билеты на городской транспорт, еду, развлечения (походы в музеи) и покупки, — говорит Полина и добавляет, что из Японии она вернулась с двухмесячным запасом масок для лица, большим количеством уходовой косметики, одежды и подарков для друзей и близких.

— После возвращения мне было как-то очень грустно, такого со мной давно не случалось, — признается Полина. — Такое послевкусие — показатель того, что в Японии было действительно классно. Очень удачно миксовались активные развлечения (например, поиграть в автомате в «Марио») и спокойный отдых (покормить рыбок вечером в японском саду или прогуляться по территории храма). Но в то же время было и много непривычного: левостороннее движение, японская кухня на завтрак, обед и ужин (при всей моей любви для меня это было слишком), люди, очень плохо говорящие по-английски, абсолютно незнакомые продукты в магазинах. С одной стороны, это был отдых, а с другой — своеобразный вызов, потому что Япония — и правда как другая планета.

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