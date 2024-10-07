Вернувшийся с войны в Украине россиянин зарезал подругу в Саратове 2 7.10.2024, 19:45

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Ранее он был судим за убийство своей жены.

В Саратове ранее судимый местный житель, вернувшийся с войны в Украине, зарезал свою подругу. Это произошло в салоне сотовой связи, где она работала. На войну он попал из тюрьмы, где отбывал срок за убийство жены.

Как сообщает Idel.Реалии, 35-летнего Азамата Искалиева с жертвой связывали романтические отношения. Момент убийства в салоне сотовой связи попал на камеры видеонаблюдения.

Известно, что три года назад Искалиев похожим образом зарезал свою жену из-за того, что она хотела с ним развестись. По данным «Говорит НеМосква», жена укрывалась от него в шелтере, но согласилась встретиться в автомобиле, чтобы обсудить вопросы опеки над детьми. Когда жертва стала настаивать, что встречи будут возможны только по решению суда, он достал нож и несколько раз ударил ее. После этого он поехал в полицию и сдался.

За убийство жены Азамата Искалиева приговорили к девяти (или к 9,5, данные разнятся) годам заключения, но он досрочно оказался на свободе, заключив контракт с Минобороны и уехав воевать в Украину.

Искалиев задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

После того как российские граждане начали возвращаться с войны в Украине, участились сообщения о преступлениях, которые они совершают, включая тяжкие. Издание «Верстка» подсчитало, что вернувшиеся с войны в Украине российские военные за 2,5 года убили и покалечили более 460 человек. Значительная часть из них – ранее судимые, заключившие в местах лишения свободы контракты в ЧВК или Минобороны в обмен на помилование.

По новым российским законам, подозреваемый или уже осужденный может быть освобожден после задержания, на стадии суда или уже после вынесения приговора, если подпишет контракт с Минобороны.

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