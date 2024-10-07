закрыть
7 октября 2024, понедельник, 21:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

МЧС предупредило о возможных перебоях с вызовами экстренных служб

1
  • 7.10.2024, 21:01
МЧС предупредило о возможных перебоях с вызовами экстренных служб

Перебои возможны в течение двух ночей подряд.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси предупредило о «возможных перебоях» с вызовами экстренных служб — милиции, скорой, газовиков и самих спасателей. Ожидается, что дозвониться по этим номерам жителям страны может быть сложно в течение двух ночей подряд.

В пресс-службе Могилёвского областного управления МЧС Беларуси сообщили, что из-за проведения технических работ на «Белтелекоме» возможны перебои «в предоставлении услуг телефонии».

Ожидается, что сразу на протяжении двух ночей — с 00:00 до 06:00 8 октября и с 00:00 до 06:00 10 октября — «возможны перерывы» в работе исходящих вызовов по всей Беларуси.

Речь идет в том числе о звонках в экстренные службы по номерам 101/112, 102, 103 и 104.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дальше Заречья не увезут
Дальше Заречья не увезут Ирина Халип
Беларусь ждет «делукашенизация»
Беларусь ждет «делукашенизация» Валерий Карбалевич
Дни военной экономики России сочтены
Дни военной экономики России сочтены Андерс Аслунд
Иран совершил большую ошибку
Иран совершил большую ошибку Александр Роднянский