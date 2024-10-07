МЧС предупредило о возможных перебоях с вызовами экстренных служб

МЧС предупредило о возможных перебоях с вызовами экстренных служб1
- 7.10.2024, 21:01
Перебои возможны в течение двух ночей подряд.
Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси предупредило о «возможных перебоях» с вызовами экстренных служб — милиции, скорой, газовиков и самих спасателей. Ожидается, что дозвониться по этим номерам жителям страны может быть сложно в течение двух ночей подряд.
В пресс-службе Могилёвского областного управления МЧС Беларуси сообщили, что из-за проведения технических работ на «Белтелекоме» возможны перебои «в предоставлении услуг телефонии».
Ожидается, что сразу на протяжении двух ночей — с 00:00 до 06:00 8 октября и с 00:00 до 06:00 10 октября — «возможны перерывы» в работе исходящих вызовов по всей Беларуси.
Речь идет в том числе о звонках в экстренные службы по номерам 101/112, 102, 103 и 104.