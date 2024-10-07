Премьер-министр Словакии Фицо поддержал вступление Украины в ЕС

Премьер-министр Словакии Фицо поддержал вступление Украины в ЕС1
- 7.10.2024, 22:27
Но выступил против ее членства в НАТО.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 7 октября во время словацко-украинских межправительственных консультаций в украинском приграничном городе Ужгороде безоговорочно поддержал вступление Украины в Европейский союз. Фицо однако выступает против членства Украины в НАТО. «Мы желаем вам справедливого мира, в котором будут уважаться ваша целостность и суверенитет», — обратился к украинцам премьер-министр Словакии.
Ukraine will not extend the transit agreement with russia when it expires. I emphasised this at a joint press conference with the Prime Minister of Slovakia Robert Fico.— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) October 7, 2024
Ukraine's strategic goal is to impose sanctions on russian gas and to deprive the kremlin of the profits from… pic.twitter.com/8i0mTgSuUm
Роберт Фицо предположил, что после вступления Украины в Европейский союз могут быть созданы новые форматы регионального сотрудничества вместе с Польшей и Болгарией. В этом контексте он упомянул Вышеградскую группу: «Кого-то беспокоит тот факт, что Словакия, Польша, Венгрия и Чехия могут плодотворно сотрудничать. Я сделаю все, чтобы V4 выжила».
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль при этом подтвердил, что его страна не будет продлевать контракт на транзит российского газа, срок действия которого истекает в конце года: «Мы понимаем, что некоторые страны, особенно Словакия, зависят от этого источника. Однако мы рассчитываем на постепенную диверсификацию поставок».