Премьер-министр Словакии Фицо поддержал вступление Украины в ЕС 1 7.10.2024, 22:27

Но выступил против ее членства в НАТО.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 7 октября во время словацко-украинских межправительственных консультаций в украинском приграничном городе Ужгороде безоговорочно поддержал вступление Украины в Европейский союз. Фицо однако выступает против членства Украины в НАТО. «Мы желаем вам справедливого мира, в котором будут уважаться ваша целостность и суверенитет», — обратился к украинцам премьер-министр Словакии.

Ukraine will not extend the transit agreement with russia when it expires. I emphasised this at a joint press conference with the Prime Minister of Slovakia Robert Fico.

Ukraine's strategic goal is to impose sanctions on russian gas and to deprive the kremlin of the profits from… pic.twitter.com/8i0mTgSuUm — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) October 7, 2024

Роберт Фицо предположил, что после вступления Украины в Европейский союз могут быть созданы новые форматы регионального сотрудничества вместе с Польшей и Болгарией. В этом контексте он упомянул Вышеградскую группу: «Кого-то беспокоит тот факт, что Словакия, Польша, Венгрия и Чехия могут плодотворно сотрудничать. Я сделаю все, чтобы V4 выжила».

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль при этом подтвердил, что его страна не будет продлевать контракт на транзит российского газа, срок действия которого истекает в конце года: «Мы понимаем, что некоторые страны, особенно Словакия, зависят от этого источника. Однако мы рассчитываем на постепенную диверсификацию поставок».

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