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Премьер-министр Словакии Фицо поддержал вступление Украины в ЕС

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  • 7.10.2024, 22:27
Премьер-министр Словакии Фицо поддержал вступление Украины в ЕС

Но выступил против ее членства в НАТО.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 7 октября во время словацко-украинских межправительственных консультаций в украинском приграничном городе Ужгороде безоговорочно поддержал вступление Украины в Европейский союз. Фицо однако выступает против членства Украины в НАТО. «Мы желаем вам справедливого мира, в котором будут уважаться ваша целостность и суверенитет», — обратился к украинцам премьер-министр Словакии.

Роберт Фицо предположил, что после вступления Украины в Европейский союз могут быть созданы новые форматы регионального сотрудничества вместе с Польшей и Болгарией. В этом контексте он упомянул Вышеградскую группу: «Кого-то беспокоит тот факт, что Словакия, Польша, Венгрия и Чехия могут плодотворно сотрудничать. Я сделаю все, чтобы V4 выжила».

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль при этом подтвердил, что его страна не будет продлевать контракт на транзит российского газа, срок действия которого истекает в конце года: «Мы понимаем, что некоторые страны, особенно Словакия, зависят от этого источника. Однако мы рассчитываем на постепенную диверсификацию поставок».

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