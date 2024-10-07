Белорусские корни имеют оба сегодняшних нобелевских лауреата

Белорусские корни имеют оба сегодняшних нобелевских лауреата2
- 7.10.2024, 22:38
Сегодня была вручена Нобелевская премия по физиологии и медицине.
Белорусские корни нашлись у обоих ученых награжденных сегодня Нобелевской премией в области медицины и физиологии.
Как рассказывало «Еврорадио», у Виктора Эмброса отец родом из деревни Дордишки (сегодня Доргишки в Ошмянском районе Гродненщины). OSINT-исследователь Андрей Новиков выяснил, что в 1939-м, имея 15 лет, Лонгин Богдан Эмброс попал в немецкие лагеря, где провел пять лет. После освобождения эмигрировал в США. Он свободно говорил на четырех живых языках и латыни, поэтому смог устроиться в 1946 году на должность переводчика.
Также Новиков обнаружил, что на этом связь нобелевских лауреатов с Беларусью не заканчивается. Бабушка второго нобелианта Гэри Равкана также имеет происхождение из Беларуси. Гертруда Гуревич (на нижнем фото справа) родилась и жила в Бресте.