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Белорусские корни имеют оба сегодняшних нобелевских лауреата

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  • 7.10.2024, 22:38
Белорусские корни имеют оба сегодняшних нобелевских лауреата

Сегодня была вручена Нобелевская премия по физиологии и медицине.

Белорусские корни нашлись у обоих ученых награжденных сегодня Нобелевской премией в области медицины и физиологии.

Как рассказывало «Еврорадио», у Виктора Эмброса отец родом из деревни Дордишки (сегодня Доргишки в Ошмянском районе Гродненщины). OSINT-исследователь Андрей Новиков выяснил, что в 1939-м, имея 15 лет, Лонгин Богдан Эмброс попал в немецкие лагеря, где провел пять лет. После освобождения эмигрировал в США. Он свободно говорил на четырех живых языках и латыни, поэтому смог устроиться в 1946 году на должность переводчика.

Нобелевские лауреаты (сверху) и их белорусские родственники — Лонгин Богдан Эмброс и Гертруда Гуревич

Также Новиков обнаружил, что на этом связь нобелевских лауреатов с Беларусью не заканчивается. Бабушка второго нобелианта Гэри Равкана также имеет происхождение из Беларуси. Гертруда Гуревич (на нижнем фото справа) родилась и жила в Бресте.

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