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«Кадыровцы» украли РЭБ у солдат РФ, которые на него скидывались

  • 8.10.2024, 8:03
  • 4,524
«Кадыровцы» украли РЭБ у солдат РФ, которые на него скидывались

Россияне остались «голыми».

«Кадыровцы» украли у российских солдат комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые те купили за свои средства и за средства своих родных. Об этом сообщил один из россиян, который сбрасывался на этот РЭБ.

«На связи часть 13140, 810-я бригада. Хочу сказать о гуманитарной помощи, которая к нам идет, но доходит, к сожалению, не вся. «Хавка», медикаменты, то п**й, главное, что к нам шло — РЭБ, на который мы скидывались всем коллективом, и мои родители собирали на это деньги, в том числе. Знаете, где он сейчас? Он установлен на автомобиль «Тигр» «Ахмата», а мы остались с х**м», — рассказал военный.

Он добавил, что они «голые» и не имеют ничего, и пожаловался, какая у них тяжелая жизнь.

Украинские OSINT-аналитики заявили, что эта история с «кадыровцами» указывает на то, что жабогадюкинг 810 бригады РФ и «ахматовцев» продолжается.

«Совсем недавно мы писали, что в районе города Коренево, Курской области «кадыровцы» вывезли в неизвестном направлении сотрудника ФСБ из Дагестана — Ризвана Асланова, после чего его никто не видел. Согласно информации очевидцев — ФСБшник стал свидетелем конфликта «ахматовцев» с бойцами 810 бригады. Болеем за обе команды», — написали OSINTеры.

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