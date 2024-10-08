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А жив ли Путин?

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  • Телеграм-канал «Запретное мнение»
  • 8.10.2024, 8:42
  • 7,496
А жив ли Путин?

В Кремле уже вовсю идет заготовка «консервов» про запас.

В последние годы день рождения Путина ознаменуется жаркими спорами на тему: «а сколько ему жить осталось?»

Одна часть экспертов и аналитиков, преимущественно провластной направленности, рассказывает про «крепкое рукопожатие», и «бодрый вид», другая про «появление новых морщин» и «проблемы с памятью».

Истина, как обычно, где-то по-середине.

В конце-концов, человек «иногда внезапно смертен», так что и Путин не застрахован от того, чтобы в один прекрасный день во время очередной прогулки с Шойгу по лесам случайно(а может быть и нет) споткнуться о камень и налететь виском на сук.

Другой вопрос, что физическая смерть Путина может не изменить вообще ничего. Более того — о ней никто и не узнает.

С современными технологиями имитировать жизнь диктатора после его смерти — проще простого. Тем более, если он еще при жизни засел в личный бункер и без крайней необходимости из него не вылезает.

Так что Путин будет «жить» столько, сколько нужно будет системе. К сожалению, «путинизм» — это гораздо больше чем 72-летний диктатор.

Как только необходимость в нем отпадет и будет приятно решение о смене центрального лица — населению сообщат о трагической смерти вождя (стрессы, возраст, ужасный коронавирус), а до этого Путин будет жить и, вполне возможно, даже «переживет» свою собственную физическую смерть.

Наверняка в кулуарах Кремля уже вовсю идет заготовка «консервов» про запас, да так, чтоб до следующего «обнуления» хватило.

Телеграм-канал «Запретное мнение»

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