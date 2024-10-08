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«Проще попасть в ад»: почему россияне часто совершают самоубийство на фронте

  • 8.10.2024, 9:16
  • 1,274
«Проще попасть в ад»: почему россияне часто совершают самоубийство на фронте

Объяснил комбат 92-й бригады ВСУ.

В Харьковской области российские войска пытаются накопить почти 45-тысячную группировку. Об этом «24 каналу» рассказал командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92 ОШБр Юрий Федоренко.

Юрий Федоренко о ситуации в Харьковской области (смотреть с 8 минуты)

Он заявил, что рядом с Липцами также заметили подразделения «кадыровцев». Их нечасто используют в российской армии для выполнения ударно-штурмовых задач.

Так, по словам Федоренко, «кадыровцы» могут принимать участие в диверсионно-разведывательных действиях. Среди них также есть подготовленные бойцы. Также они занимаются разведкой с помощью БПЛА.

Однако, как заявил военный, большинство «кадыровцев» составляют так называемые «войска принуждения». Они появляются там, где у россиян возникают проблемы с дисциплиной, закончился ударно-штурмовой потенциал, а потому в строй ставятся все, кого можно взять, чтобы не снижать темпы наступления.

Военный заявил, что у «кадыровцев» есть санкция на совершения принуждения в российских войсках и ЧВК.

«В частности на демонстрационное забивание, физическое наказание и даже смерть», – подчеркнул Федоренко.

Он отметил, что россияне редко сдаются в плен. Дело в том, что среди них проводится агитационная кампания. Им рассказывают о том, что украинцы якобы будут над ними издеваться. Однако есть еще одна причина – они боятся возвращаться к своим.

«Даже после того, как оккупанты получат легкие ранения на поле боя, очень редко они возвращаются к своим. Иногда противник выбирает пустить себе пулю в лоб, потому что так проще попасть в ад, чем вернуться к «кадыровцам», которые их забьют», – объяснил командир батальона.

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