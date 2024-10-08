В пункте пропуска «Бенякони» могут вырасти очереди
- 8.10.2024, 9:59
- 1,580
Названа причина.
С сегодняшнего дня, 8 октября, в пункте пропуска «Бенякони» на литовской границе начинается ремонт цементобетонного покрытия. Это может увеличить очередь на прохождение границы, сообщили в Таможенном комитете.
Будет ремонтироваться въездная полоса для движения грузовиков. Поэтому грузовой транспорт пустят по одной полосе вместе с легковыми автомобилями.
Как сообщается, работы будут проводиться в течение 10 дней — до 18 октября.
Кстати, по состоянию на 08:00 в Беняконях не было очередей из автобусов и легковых автомобилей, но стояло 640 грузовиков.