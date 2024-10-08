закрыть
8 октября 2024, вторник, 11:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В пункте пропуска «Бенякони» могут вырасти очереди

  • 8.10.2024, 9:59
  • 1,580
В пункте пропуска «Бенякони» могут вырасти очереди

Названа причина.

С сегодняшнего дня, 8 октября, в пункте пропуска «Бенякони» на литовской границе начинается ремонт цементобетонного покрытия. Это может увеличить очередь на прохождение границы, сообщили в Таможенном комитете.

Будет ремонтироваться въездная полоса для движения грузовиков. Поэтому грузовой транспорт пустят по одной полосе вместе с легковыми автомобилями.

Как сообщается, работы будут проводиться в течение 10 дней — до 18 октября.

Кстати, по состоянию на 08:00 в Беняконях не было очередей из автобусов и легковых автомобилей, но стояло 640 грузовиков.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Может ли украинский дрон сбить самолет Путина?
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина? Александр Коваленко
Мы с россиянами вовсе не братья
Мы с россиянами вовсе не братья Наталья Радина
Дальше Заречья не увезут
Дальше Заречья не увезут Ирина Халип
Беларусь ждет «делукашенизация»
Беларусь ждет «делукашенизация» Валерий Карбалевич