В пункте пропуска «Бенякони» могут вырасти очереди 8.10.2024, 9:59

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Названа причина.

С сегодняшнего дня, 8 октября, в пункте пропуска «Бенякони» на литовской границе начинается ремонт цементобетонного покрытия. Это может увеличить очередь на прохождение границы, сообщили в Таможенном комитете.

Будет ремонтироваться въездная полоса для движения грузовиков. Поэтому грузовой транспорт пустят по одной полосе вместе с легковыми автомобилями.

Как сообщается, работы будут проводиться в течение 10 дней — до 18 октября.

Кстати, по состоянию на 08:00 в Беняконях не было очередей из автобусов и легковых автомобилей, но стояло 640 грузовиков.

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