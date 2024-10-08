Оккупанты опозорились с «бетонными укрытиями» из пенопласта

Оккупанты опозорились с «бетонными укрытиями» из пенопласта7
- 8.10.2024, 10:05
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Такие установили в Донецке.
В оккупированном Донецке начали устанавливать для защиты от обстрелов «бетонные укрытия», сделанные из пенопласта.
Как пишет New Voice, об этом рассказали местные жители, обнародовав в соцсетях соответствующее видео.
Одно из таких «защитных сооружений» появилось рядом с остановкой общественного транспорта на улице Абакумова в районе городской больницы № 25.
С виду эти «укрытия» кажутся вполне надежными, однако стоит немного поскрести по их стенах, как под тонким слоем бетона обнаруживается обыкновенный пенопласт.
«Укрытие возле остановки. Бетонное, литое, толстое. Заходим сюда, смотрим, а это пенопласт, смешанный с бетоном. Вот вам и укрытие», — сетует автор видео.
😁 So-called "DPR", temporarily occupied part of Donetsk region, shelters made of foam plastic. pic.twitter.com/vJXbmgmzoL— MAKS 24 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) October 6, 2024