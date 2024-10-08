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Оккупанты опозорились с «бетонными укрытиями» из пенопласта

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  • 8.10.2024, 10:05
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Оккупанты опозорились с «бетонными укрытиями» из пенопласта

Такие установили в Донецке.

В оккупированном Донецке начали устанавливать для защиты от обстрелов «бетонные укрытия», сделанные из пенопласта.

Как пишет New Voice, об этом рассказали местные жители, обнародовав в соцсетях соответствующее видео.

Одно из таких «защитных сооружений» появилось рядом с остановкой общественного транспорта на улице Абакумова в районе городской больницы № 25.

С виду эти «укрытия» кажутся вполне надежными, однако стоит немного поскрести по их стенах, как под тонким слоем бетона обнаруживается обыкновенный пенопласт.

«Укрытие возле остановки. Бетонное, литое, толстое. Заходим сюда, смотрим, а это пенопласт, смешанный с бетоном. Вот вам и укрытие», — сетует автор видео.

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