Оккупанты опозорились с «бетонными укрытиями» из пенопласта 7 8.10.2024, 10:05

2,970

Такие установили в Донецке.

В оккупированном Донецке начали устанавливать для защиты от обстрелов «бетонные укрытия», сделанные из пенопласта.

Как пишет New Voice, об этом рассказали местные жители, обнародовав в соцсетях соответствующее видео.

Одно из таких «защитных сооружений» появилось рядом с остановкой общественного транспорта на улице Абакумова в районе городской больницы № 25.

С виду эти «укрытия» кажутся вполне надежными, однако стоит немного поскрести по их стенах, как под тонким слоем бетона обнаруживается обыкновенный пенопласт.

«Укрытие возле остановки. Бетонное, литое, толстое. Заходим сюда, смотрим, а это пенопласт, смешанный с бетоном. Вот вам и укрытие», — сетует автор видео.

😁 So-called "DPR", temporarily occupied part of Donetsk region, shelters made of foam plastic. pic.twitter.com/vJXbmgmzoL — MAKS 24 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) October 6, 2024

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com