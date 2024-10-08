В Минске торжественно отметят 35-летие епископского служения архиепископа Кондрусевича
- 8.10.2024, 10:59
Торжество пройдет в Минском кафедральном соборе.
19 октября архиепископ-эмерит Тадеуш Кондрусевич отметит 35-ю годовщину своего епископского посвящения, сообщает catholic.by.
Первого в современной истории Католической церкви в Беларуси католического иерарха рукоположил 20 октября 1989 года тогдашний Папа святой Иоанн Павел II.
По этому случаю архиепископ Кондрусевич возглавит в кафедральном костеле Пресвятого Имени Марии торжественное богослужение в благодарность Богу за дар 35 лет епископского служения.
Начало в 15:00.
Архиепископ Тадеуш Кондрусевич приглашает всех желающих присоединиться к общей молитве в этот день.