В Минске торжественно отметят 35-летие епископского служения архиепископа Кондрусевича 8.10.2024, 10:59

Тадеуш Кондрусевич

Фото: catholic.by

Торжество пройдет в Минском кафедральном соборе.

19 октября архиепископ-эмерит Тадеуш Кондрусевич отметит 35-ю годовщину своего епископского посвящения, сообщает catholic.by.

Первого в современной истории Католической церкви в Беларуси католического иерарха рукоположил 20 октября 1989 года тогдашний Папа святой Иоанн Павел II.

По этому случаю архиепископ Кондрусевич возглавит в кафедральном костеле Пресвятого Имени Марии торжественное богослужение в благодарность Богу за дар 35 лет епископского служения.

Начало в 15:00.

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич приглашает всех желающих присоединиться к общей молитве в этот день.

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