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Китай стал отказываться от поставок в Россию сырья для лекарств

  • 8.10.2024, 11:21
Китай стал отказываться от поставок в Россию сырья для лекарств

Из-за санкций.

Китайские компании начали останавливать поставки в Россию фармакологического сырья для производства лекарств, заявил президент фармкомпании «Активный компонент» Александр Семенов.

«После последнего пакета санкций существует уровень определенных кодов ТН ВЭД, в которых прописаны интермедиаты, активы и реагенты, которые уже запрещено поставлять в Россию. Мы с этим столкнулись как производители фармсубстанций. Те же самые китайские компании уже вводят рестрикции в отношении определенных позиций», — сказал Семенов на форуме БИОПРОМ-2024 (цитата по «Коммерсанту»).

По его словам, ситуация с поставками в перспективе будет только ухудшаться. При этом в России невозможно наладить производство собственного сырья без «долгоиграющих» преференций со стороны государства.

Ранее Семенов оценивал долю российских субстанций на отечественном рынке в 8–10%. По данным RNC Pharma, зависимость российских производителей лекарств от зарубежного сырья достигает 80%. При этом более двух третей импорта приходится на Китай и Индию.

После начала войны в Украине российская фарминдустрия столкнулась с проблемами при импорте сырья, что привело к подорожанию лекарств. Согласно статистике DSM Group, в 2023 году в Россию было завезено 12 847 тонны субстанций против 17 199 тонн в 2022-м. На фоне дефицита стоимость субстанций в 2023 году увеличилась на 26% — до $116 за 1 кг.

Из-за проблем с поставками сырья для изготовления препаратов и ухода с российского рынка международных фармпроизводителей в России резко сократилось число доступных лекарств. В 2023 году из ассортимента пропали 2,2 тыс. торговых позиций, подсчитывали в DSM Group. Всего в аптеках по итогам года было доступно 19,4 тыс. лекарственных средств, или на 11% меньше, чем годом ранее.

В свою очередь, Минздрав РФ в 2023 году включил 158 препаратов, в том числе базовые антисептики, обезболивающие, гормоны и вакцины, в закрытую часть государственного реестра лекарственных препаратов, в отношении которых власти видят угрозу дефицита. За год войны в Украине перечень «дефектурных лекарств» стал больше в полтора раза: в него добавили 58 позиций.

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