Белорусы: Как бы имперцы не пыжились, есть исторические факты 1 8.10.2024, 12:29

2,094

Фото: onliner

Что не так с термином «братские народы»?

4-5 октября в Вильнюсе прошел 13-й Форум свободной России. В панели под названием «Бесконечная империя: деколонизация в кавычках или без» приняла участие главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина.

В своем выступлении она заявила, что «россияне и белорусы — не братья», обосновав это историческими фактами.

Выступление вызвало бурную реакцию. Приводим лучшие комментарии:

«Все правильно, но будущее Беларуси никто не подарит, белорусский народ должен сражаться и победить орков».

«Уже много раз говорилось, что «братские народы» — это не научный, а пропагандистский термин».

«Чудовищным и коварным нападением на Украину Россия продемонстрировала свое звериное людоедское рыло, оно навсегда оказалась от нас — по другую сторону границы. Границы человеческого. Границы добра и зла.

Как бы империя не пыжилась подделывать историю, но правда всегда найдет себе выход. Как бы орки не пыжились величием, но факты таковы. Они живут в условиях многовекового социального эксперимента. В условиях противоестественного отбора. Чем подлее и мерзее особь, тем больше у нее шансов на выживание и успешное оставление потомства.

Одним из таких экспериментов был Советский Cоюз. Опыт по выведению человека нового типа — стадного животного.

Итог такого искаженного отбора — появление не нации, но сборища людоедов разных наций. Что и сделало возможным ведение, практически непрекращающихся войн. Молдова, Грузия , Таджикистан, Украина, Армения-Азербайджан. Только победа Украины и распад этой псевдо-империи может спасти окружающие территории».

«Братских народов никогда не было и не будет. Братьями могут быть люди, рожденные одной матерью. Народы могут быть близкими по языку, обычаям, традициям и ментальности. Только у пропагандонов народы — братские. Советское прошлое, русский язык и кириллица — стопудовая гиря на ногах белорусов. Увы, потребуется время, пока не уйдет старшее и среднее поколения людей, рожденных в СССР. Возможно, те же библейские сорок лет. Кстати, а омоновцы, рожденные и воспитанные их родителями — колхозниками в белорусских деревнях — нам братья?»

«Родство, даже кровное, вообще не значит ничего. Представьте себе реальную ситуацию, когда в семье один родной брат унижает и гнобит родного брата и других родственников. Она не частая, но вполне реальна. И уж тут-то родство будет — кровнее не бывает, а синяки на лицах будут говорить совсем о другом».

«Духовную силу народа определяет приверженность к национальной идее, а также — в чем эта идея выражается. Сейчас национальная идея большинства граждан Беларуси (но есть и сторонники быть под Россией) в том, чтобы страна была свободной от политического влияния Кремля, не было лукавого у власти. Тот, кто поддерживает эту идею, должен стать будущим президентом или премьером Беларуси».

«Какие же это «братья», если в течение 200 лет целенаправленно уничтожали родной язык белорусов, культуру, лучших представителей интеллигенции, да и простых граждан за сопротивлению этого навязанного ордой «братства».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com