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Боец ВСУ практически в рукопашную справился с забравшимся к нему в окоп оккупантом

  • 8.10.2024, 12:58
  • 2,072
Боец ВСУ практически в рукопашную справился с забравшимся к нему в окоп оккупантом

Видеофакт.

Украинский военный сумел расправиться с российским захватчиком практически в рукопашном бою.

Соответствующим видео поделился у себя в Telegram-канале журналист Юрий Бутусов.

На обнародованных кадрах видно, как, укутавшись в пончо, оккупант подбирается к позициям Сил обороны, однако навстречу ему выходит боец ВСУ, заблаговременно предупрежденный о приближении противника военнослужащими из аэроразведки.

Далее между ним и россиянином завязывается схватка, верх в которой, несмотря на ярое сопротивление со стороны противника, одерживает украинский защитник.

«Украинский боец фактически в рукопашном бою ликвидировал российского оккупанта! Кадры 118-й отдельной механизированной бригады сняты в районе Работино Запорожской области», — отметил Бутусов.

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