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Украинские десантники разбили механизированную колонну РФ

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  • 8.10.2024, 13:51
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Украинские десантники разбили механизированную колонну РФ

Уничтожены два танка, два БТР и пять БМП.

Десантники 46-й бригады отбили атаку, в которой оккупанты задействовали два танка, два БТР, 5 БМП и роту штурмовиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боя опубликована в соцсетях.

«Десантники 46-й аэромобильной бригады отбили механизированный штурм оккупантов. Как указывают воины бригады, на украинские позиции выдвинулась полноценная рота, усиленная 2 танками, 2 БТР и 5 БМП. По колонне был нанесен артиллерийский удар, благодаря чему было уничтожено 4 единицы техники противника. Остальные российские бронемашины мастерски уничтожили пилоты FPV-дронов и расчеты ПТУР», - отмечает в комментарии автор публикации.

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