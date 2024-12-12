закрыть
12 декабря 2024, четверг, 0:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп может стать Человеком года 2024 по версии Time

  • 12.12.2024, 3:00
Трамп может стать Человеком года 2024 по версии Time

В 2016 году он уже получал это звание.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп может стать Человеком года 2024 по версии журнала Time, сообщает Politico со ссылкой на трех источников.

По информации собеседников издания, Трамп по случаю победы планирует позвонить в колокол в день открытия Нью-Йоркской фондовой биржи.

В 2016 году Трамп стал Человеком года по версии Time после того, как одержал победу на президентских выборах. Тогда он стал 13 президентом США, которые получили такое же признание, включая Джо Байдена.

В короткий список претендентов на звание Человека года 2024 по версии Time вошли Трамп, вице-президент Камала Харрис, бизнесмен Илон Маск и премьер-министр Биньямин Нетаньяху, а также жена российского политика Алексея Навального Юлия Навальная.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко пошел дорогой Асада
Лукашенко пошел дорогой Асада Виталий Портников
Тюремные замки отставного диктатора
Тюремные замки отставного диктатора Владимир Халип
Черный лебедь для диктатора
Черный лебедь для диктатора Андрей Санников
Лукашенко должен бояться ябатек
Лукашенко должен бояться ябатек Ирина Халип