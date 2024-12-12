Трамп может стать Человеком года 2024 по версии Time 12.12.2024, 3:00

В 2016 году он уже получал это звание.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп может стать Человеком года 2024 по версии журнала Time, сообщает Politico со ссылкой на трех источников.

По информации собеседников издания, Трамп по случаю победы планирует позвонить в колокол в день открытия Нью-Йоркской фондовой биржи.

В 2016 году Трамп стал Человеком года по версии Time после того, как одержал победу на президентских выборах. Тогда он стал 13 президентом США, которые получили такое же признание, включая Джо Байдена.

В короткий список претендентов на звание Человека года 2024 по версии Time вошли Трамп, вице-президент Камала Харрис, бизнесмен Илон Маск и премьер-министр Биньямин Нетаньяху, а также жена российского политика Алексея Навального Юлия Навальная.

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