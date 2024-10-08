В Беларуси запретили одежду Reserved, Sinsay и House

В Беларуси запретили одежду Reserved, Sinsay и House4
- 8.10.2024, 15:18
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Все эти изделия изымут из обращения.
В реестр опасной продукции Госстандарта попала одежда известных польских марок массмаркета: Reserved, Sinsay и House, которые производит компания LPP. Но под запретом не вся продукция этих брендов, а несколько отдельных изделий, пишет «Онлайнер».
Детскую куртку и жилетку бренда Reserved запретили из-за несоответствия требованиям по гигроскопичности. Эта верхняя одежда хуже впитывает и отдает влагу, чем требуется. Стандарты допускают показатель не менее 6%, а у этих вещей — 2,6 и 1,5% соответственно.
Женские пижамы Sinsay также не прошли проверку из-за гигроскопичности: при стандарте не менее 6% у них было 1,1 и 1,6%.
Та же причина запрета и у женских пижам House. У них гигроскопичность на уровне 3,3 и 3,5% при нормах не меньше 6%.
Все эти изделия запрещено ввозить и продавать, а уже ввезенные изымут из обращения. Запрет вступит в силу с 14 октября.