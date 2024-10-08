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СМИ показали спутниковые снимки горящей нефтебазы в Феодосии

  • 8.10.2024, 17:28
  • 2,820
СМИ показали спутниковые снимки горящей нефтебазы в Феодосии

Она горит вторые сутки подряд.

Во временно оккупированной Феодосии на нефтебазе, которую атаковали Силы обороны, до сих пор продолжается пожар. В «Радио Свобода» показали спутниковые снимки Planet Labs за вторник, 8 октября.

На снимках видны клубы дыма на территории нефтебазы. Пожар продолжают тушить.

Российский Telegram-канал Astra со ссылкой на свои источники писал, что удар по нефтебазе могли осуществить двумя ракетами ATACMS. В результате атаки были повреждены две цистерны — одна наполняемостью 10 тысяч кубометров, вторая — 5 тысяч. Произошел разлив топлива, который привел к пожару.

Кроме этого, по информации источников издания, был поврежден наливной трубопровод дизельного топлива.

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