СМИ показали спутниковые снимки горящей нефтебазы в Феодосии
- 8.10.2024, 17:28
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Она горит вторые сутки подряд.
Во временно оккупированной Феодосии на нефтебазе, которую атаковали Силы обороны, до сих пор продолжается пожар. В «Радио Свобода» показали спутниковые снимки Planet Labs за вторник, 8 октября.
На снимках видны клубы дыма на территории нефтебазы. Пожар продолжают тушить.
Российский Telegram-канал Astra со ссылкой на свои источники писал, что удар по нефтебазе могли осуществить двумя ракетами ATACMS. В результате атаки были повреждены две цистерны — одна наполняемостью 10 тысяч кубометров, вторая — 5 тысяч. Произошел разлив топлива, который привел к пожару.
Кроме этого, по информации источников издания, был поврежден наливной трубопровод дизельного топлива.