Венгрия заблокировала кредит Украине на 50 миллиардов евро 9 8.10.2024, 17:44

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Фото: Charter97.org

До завершения выборов в США.

Венгрия решила отложить окончательное решение о предоставлении Украине кредита в 50 миллиардов долларов до завершения президентских выборов в США. Также Будапешт решил отложить принятие решения о продлении санкций Евросоюза против России.

Об этом заявил министр финансов Венгрии Михали Варга, сообщает Reuters.

«Мы считаем, что этот вопрос, продолжение российских санкций, должен решаться после выборов в США. Мы должны увидеть, в каком направлении будет двигаться будущая администрация США в этом вопросе», — сказал он.

Кредит, согласованный лидерами G7 в июне, будет финансироваться за счет замороженных активов российского Центрального банка, которые составляют примерно 300 миллиардов долларов. Европейский Союз готов выделить до 35 миллиардов евро из этих активов для обеспечения кредита, в то время как остальные средства должны поступить от США и других стран G7.

Вашингтон настаивает на необходимости пересмотра сроков продления санкций ЕС против России, предлагая изменить их продолжительность с каждых шести месяцев на три года. Это, по мнению американской стороны, будет способствовать обеспечению стабильного финансирования кредита, который планируется предоставить странами G7.

Обсуждение этого вопроса состоится на встрече министров финансов G7 в Вашингтоне в конце октября, но окончательные договоренности ожидаются только после выборов 5 ноября.

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