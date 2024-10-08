Байден отменил поездки в Германию и Анголу 8.10.2024, 18:33

Джо Байден

Из-за урагана «Милтон».

Американский президент Джо Байден решил отложить поездки в Германию и Анголу из-за приближающегося к США урагана «Милтон», говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Байден отложил поездки, «чтобы проконтролировать подготовку к урагану «Милтон» и принятие мер в связи с его приближением, в дополнение к продолжающимся действиям по ликвидации последствий урагана «Хелен» на юго-востоке страны», уточнила она.

Ожидалось, что Байден пробудет в Германии с 10 по 12 октября, где встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским. Позднее, с 13 по 15 октября, он планировал посетить Анголу и провести переговоры с коллегой Жоау Лоуренсу.

Ураган «Милтон» может в среду накрыть залив Тампа, в районе которого живут более 3,3 млн человек. По данным Национального центра США по отслеживанию ураганов (NHC), он движется со скоростью 14,5 км/ч, порывы ветра достигают 287 км/ч.

Предупреждения об урагане «Милтон» появились через десять дней после обрушившегося на Флориду урагана «Хелен», в результате которого погибли более 270 человек.

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