Гомельский студент пошел под суд из-за выигрыша в конкурсе видеороликов 3 8.10.2024, 19:05

3,578

Им занялась налоговая.

В Гомеле студента осудили за незаконные сделки с криптовалютой. Подробности сообщили в пресс-службе экономического суда Гомельской области.

Так, житель Ветки, являющийся студентом одного из гомельских университетов, поучаствовал в конкурсе, объявленном стримером из Гомеля. Для конкурса студенту нужно было изготовить видеоролики, и, если они наберут свыше 100 тысяч просмотров, полагался выигрыш. С апреля по июнь гомельский студент изготовил 300 видеороликов, четыре из которых набрали необходимый лимит просмотров. Обещанный приз белорус получил в токенах, которые позже обменял на белорусские рубли.

Однако данный обмен был признан незаконной предпринимательской деятельностью, а также нарушил требования декрета президента о развитии цифровой экономики (декрет №8 от 21 декабря 2017-го). В итоге налоговые органы начали административный процесс.

Студента привлекли к административной ответственности за нелегальную предпринимательскую деятельность и нарушение правил сделок с криптовалютой. Ему назначили штраф с конфискацией незаконно полученного дохода на сумму более 1000 белорусских рублей. Сам нарушитель полностью признал вину и раскаялся. Постановление вступило в законную силу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com