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Гомельский студент пошел под суд из-за выигрыша в конкурсе видеороликов

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  • 8.10.2024, 19:05
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Гомельский студент пошел под суд из-за выигрыша в конкурсе видеороликов

Им занялась налоговая.

В Гомеле студента осудили за незаконные сделки с криптовалютой. Подробности сообщили в пресс-службе экономического суда Гомельской области.

Так, житель Ветки, являющийся студентом одного из гомельских университетов, поучаствовал в конкурсе, объявленном стримером из Гомеля. Для конкурса студенту нужно было изготовить видеоролики, и, если они наберут свыше 100 тысяч просмотров, полагался выигрыш. С апреля по июнь гомельский студент изготовил 300 видеороликов, четыре из которых набрали необходимый лимит просмотров. Обещанный приз белорус получил в токенах, которые позже обменял на белорусские рубли.

Однако данный обмен был признан незаконной предпринимательской деятельностью, а также нарушил требования декрета президента о развитии цифровой экономики (декрет №8 от 21 декабря 2017-го). В итоге налоговые органы начали административный процесс.

Студента привлекли к административной ответственности за нелегальную предпринимательскую деятельность и нарушение правил сделок с криптовалютой. Ему назначили штраф с конфискацией незаконно полученного дохода на сумму более 1000 белорусских рублей. Сам нарушитель полностью признал вину и раскаялся. Постановление вступило в законную силу.

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