Цены на нефть Brent упали на 5%
- 8.10.2024, 19:25
Опустились ниже $77 за баррель.
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE снизилась на 5,11% и на минимуме опустилась до $76,8 за баррель.
К 18:46 по Минску падение замедлилось до 4,48%, Brent торговалась по $77,31 за баррель. Одновременно с этим цена фьючерсов на нефть WTI с поставкой в ноябре на Нью-Йоркской товарной бирже упала на 4,58%, до $73,61 за баррель.
Цены на нефть упали после того, как Национальная комиссии по развитию и реформам Китая завершила пресс-конференцию, не объявив о дополнительных мерах стимулирования экономики Китая.