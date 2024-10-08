Пять фобий диктатора 3 8.10.2024, 19:49

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Как Путин в старости превратился в маньяка, который верит шаманам и паникует из-за украинских дронов.

Человек, который развязал кровавую войну против Украины и противопоставил Россию цивилизованному миру, — не супермен, а обычный старик с кучей предрассудков. Такой вывод можно сделать из десятков публикаций СМИ о привычках и особенностях мышления Владимира Путина. С началом войны его подозрительность и прочие страхи только обострились.

NV собрал пять маний, которые довлеют над российским диктатором.

Путин и инфекции

Гости и посетители кремлевского главаря могут неделями находиться на карантине перед встречей с ним, отмечал недавно журнал The Atlantic. Об этом было известно с 2020 года, когда страх заразиться коронавирусом побудил Путина к таким мерам. Но пандемия давно позади, а практика карантинов осталась.

На принудительную изоляцию отправляют как чиновников, так и бойцов охраны, и даже ветеранов накануне парада 9 мая.

Такое поведение связано с тем, что Путин «любит жизнь и одержим идеей бессмертия», пишет The Atlantic. Даже случайно подхваченный вирус рассматривается им как страшная угроза.

Когда карантин невозможен, посетителей, в том числе иностранных, рассаживают или расставляют как можно дальше от Путина.

7 октября Путину исполнилось 72 года. Средняя продолжительность жизни российского мужчины — 68 лет. Диктатора это не может не беспокоить.

В сентябре Медуза впервые сообщила, что кремлевский режим потребовал от российских научно-исследовательских институтов срочно предоставить наработки по борьбе со старением. Речь идет о предотвращении сенсорных и когнитивных расстройств, способах замедлить клеточное старение, коррекции иммунной системы и тому подобное.

В федеральной программе «антивозрастных» разработок в области генетики участвует старшая дочь Путина, эндокринолог Мария Воронцова, а курирует создание «новых технологий сохранения здоровья» глава Курчатовского института Михаил Ковальчук, который является близким другом российского диктатора.

Еще в 2022 году Проект писал, что Путина везде сопровождает группа персональных врачей — реаниматологи, травматологи, инфекционисты и даже онколог. Зацикленность человека на собственном здоровье достигла такого предела, что по чьему-то совету он начал принимать ванны с экстрактом рогов марала — алтайского оленя. Эффект таких процедур не доказан, но в российской элите верят, что они продлевают молодость.

Шаманы и старцы

От рогов маралов — недалеко до шаманизма, который распространен на Алтае и в Тыве. Слухи об интересе Путина и его администрации ко всякого рода прорицателям ходили давно. Их подогревали медийные персоны разной степени доверия, такие как экс-банкир Сергей Пугачев или оперная певица Мария Максакова. Мол, на даче бывшего министра обороны Сергея Шойгу в присутствии Путина шаманы проводили обряды с жертвами. «Рассказывали, сожгли заживо несколько верблюдов, чтобы Путин не растерял остатки своего здоровья», — говорила Максакова.

Другие инсайдеры утверждали, что на одном из первых ритуалов, организованных для Путина, ему не понравился внешний вид участников церемонии: шаманы, дескать, выглядели слишком молодыми и недостаточно респектабельными. Тогда было решено заменить их пожилыми актерами, которые хорошо знали ритуал.

Журналист и автор книг о российской власти Михаил Зыгарь уверяет, что доля правды в этих историях точно есть. Перед началом полномасштабной агрессии против Украины диктатор часто советовался с различными мистиками, в частности шаманами и православными старцами, а решился на вторжение, только услышав, что его якобы ждет успех.

А визит в Монголию в сентябре 2024 года был совершен, потому что Путин очень хотел проконсультироваться с тамошними мольфарами, заявил Зыгарь в интервью Spiegel. Встреча состоялась, впрочем, журналист не может подтвердить, что тиран хотел узнать реакцию духов на возможное применение ядерного оружия.

Дронофобия

7 октября новое расследование сайта Проект обратило внимание на то, что Путин стал игнорировать поездки в Сочи, в резиденцию Бочаров Ручей. С 2015 по 2023 год он суммарно почти 200 дней провел на Черноморском побережье, согласно данным о перемещении его самолета. Чаще всего его визиты происходили в октябре (на день рождения) и в мае (на день рождения матери его детей Алины Кабаевой).

С 2023-го диктатор туда почти не летает. Было пару встреч с белорусским прихвостнем Александром Лукашенко, в марте этого года в Сочи приезжал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Но с ним Путин встречался не в своей резиденции, а в здании приемов. А резиденцию… к тому времени уже снесли!

В чем причина, задает вопрос Проект. И сам на него отвечает: налеты украинских дронов.

20 сентября 2023 года возле аэропорта Сочи взорвалась цистерна с горючим. Очевидцы утверждали, что по ней ударил беспилотник. В ночь на 1 октября 2023-го произошла новая атака, а 14 октября минобороны России отчиталось о перехвате дрона над акваторией Сочи.

Все это изменило традицию Путина праздновать именины с семьей на море, пришли к выводу журналисты. «Он почувствовал угрозу своей физической безопасности. И испугался. То, что Путин перестал посещать любимые южные города — своеобразный индикатор безопасности в стране. Как бы власть не заявляла, что победа близка, даже Путину пришлось изменить привычки из-за войны», — отмечает Проект.

Эти женщины, или Ничего о семье

Давняя фобия суеверного кремлевского старца — он всячески пытается засекретить данные о семье. О двух дочерях от брака с Людмилой Путиной официально есть только строчка на сайте Кремля, из нее следует, что старшую зовут Мария, а младшую Катерина.

Первую мы уже упоминали: это врач-эндокринолог, известная под фамилией Воронцова. Вторую знают как Тихонову, она является заместителем проректора МГУ.

Папаша всячески уклонялся от вопросов журналистов о детях. Он называл их «эти женщины», или «одна женщина и вторая». Это объяснялось попыткой уберечь семью от чрезмерного внимания прессы и обеспечить конфиденциальность.

Впрочем, в последние годы стало известно о «двойном дне» семейной жизни Путина. Так, у него внебрачная дочь от жительницы Санкт-Петербурга Светланы Кривоногих, а гимнастка Кабаева родила ему двух сыновей, Ивана и Владимира-младшего.

Об этой родне диктатора в сентябре рассказал сайт Досье. «Их нельзя найти в государственных базах данных, с детства у них документы прикрытия, которые в основном изготовляют для разведчиков и людей под госзащитой. Их даты рождения знают только ближайшие родственники. Они не летают обычными рейсами, у них отдельные самолеты. Они не посещают детские сады и школы, им нанимают гувернеров. Они живут в резиденциях под охраной ФСО и редко видят отца. Они — сыновья Владимира Путина», — пишут журналисты.

Их источники рассказали, что Путин сильно радовался, когда в 2015 году у него родился мальчик (после трех девочек). Уровень безопасности потомков не уступает собственно путинскому, а все, кто контактирует с Иваном и Владимиром, подписывают соглашения о неразглашении.

Нумерология

Говоря о влиянии магии чисел на принятие решений в Кремле, NV становится на хрупкий лед. Потому что эта фобия Путина не доказана документально, как предыдущие. Однако исключать ее наличие, как и любовь к нумерологии кремлевских элит в целом, нельзя, сообщала Медуза в одном из подкастов.

«Что означают для Путина тройки, девятки и дата 30 сентября, которая из них состоит? В 1999 году в этот день началась наземная военная операция в Чечне. В 2015-м — российская военная операция в Сирии. А в 2022-м аннексировали сразу четыре области Украины. В том же году Путин законодательно переписал историю, установив новую дату завершения Второй мировой войны. Теперь это не 2, а 3 сентября. Опять тройка и девятка», — отмечали российские «оппозиционные» журналисты.

В украинских СМИ встречались предположения относительно 24 февраля 2022 года, мол, дата вторжения орды в Украину была выбрана не случайно. Например, посчитали, что при сложении всех цифр в дате 24.02.2022, а также в датах начала Первой и Второй мировых войн (соответственно 28.07.1914 и 01.09.1939) получается одно и то же число — 68.

Не исключалось, что и дату рождения Путина «подрихтовали» из каких-то оккультных соображений. На самом деле он родился не в 1952-м, а в 1950 году, уверяла Дмитрия Гордона польская журналистка Кристина Курчаб-Редлих.

Впрочем, в интересе к интересным датам и числам может скрываться прагматичное намерение Кремля организовывать и структурировать жизнь масс, говорится в подкасте Медузы. «Для режима важную роль играют новые опорные точки, к которым можно привязать свершения, — говорят журналисты. — Когда критики Путина говорят, что он верит в нумерологию, это обычно подается как черта, делающая его в глазах наблюдателя странным, нерациональным и некомпетентным. Но именно такие предрассудки являются свидетельством типичной человеческой природы. Опора на числа не делает президентов и диктаторов особенно выдающимися. Наоборот — она доказывает их заурядность».

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