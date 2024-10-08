ЦАХАЛ уничтожил туннель «Хезболлы», который вел из Ливана на территорию Израиля 8.10.2024, 20:15

Израильские солдаты обнаружили внутри оружие, включая взрывчатку и противотанковые ракеты.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила туннель, который выкопали боевики «Хезболлы». Он пересекал границу Ливана с Израилем.

Об этом сказано в заявлении ЦАХАЛа, сообщает The Times of Israel.

Как отмечают израильские военные, туннель не имел выхода на территории Израиля. Он был построен недалеко от ливанской деревни Марвахин, расположенной прямо напротив израильской общины Зарит.

В ЦАХАЛ утверждают, что туннель начали строить около двух лет назад, и он был быстро обнаружен военными Израиля. За его возведением начали наблюдать.

Затем туннель был обнаружен солдатами во время рейдов на юге Ливана несколько месяцев назад.

Солдаты ЦАХАЛа обыскали туннель и обнаружили внутри оружие, включая взрывчатку и противотанковые ракеты. Его уничтожили.

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