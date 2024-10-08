В Польше создали парфюм с ароматом картошки

В Польше создали парфюм с ароматом картошки6
- 8.10.2024, 21:08
Флакончик обойдется в 550 белорусских рублей.
Польский парфюмерный бренд Bohoboco начал продажу нового аромата с «сердечной нотой» картофеля. За флакончик Polish Potatoes объемом 50 мл производитель просит 665 злотых (более 550 белорусских рублей). Пробник в 2 мл обойдется в 30 злотых (почти 25 рублей), пишет «Зеленый портал».
По задумке создателя аромата, Polish Potatoes-это «путешествие в детские впечатления с атмосферой шумного рынка».
«В сердце композиции пульсируют ноты благородного картофеля, розы, гелиотропа и гвоздики, выражающие красоту рыночных ритуалов. Польский картофель придает этой композиции богатый характер, сочетая землистость с выразительной сладостью, отдавая дань уважения земле, которая является началом всего», — говорится в описании к новому аромату на сайте польского бренда.
В начальных нотах звучат запахи кожи, травы, пшеницы, свеклы. В базовых — пачули, амбра, ваниль, мед, а также сено, береза, земля.
Судя по комментариям интернет-пользователей на официальной странице польского бренда в инстаграме, «польский картофель» вызвал интерес у публики, которая сочла такое вкусовое сочетание «уникальным и интересным».