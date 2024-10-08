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Сальдо торговли товарами в Беларуси резко ухудшилось

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  • 8.10.2024, 21:26
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Сальдо торговли товарами в Беларуси резко ухудшилось

Деньги уходят из страны ускоряющимися темпами.

В последний месяц лета объемы товарного экспорта заметно уступали объемам импорта. Национальный статкомитет поделился итогами внешней торговли товарами в январе – августе 2024 года.

Согласно свежей информации ведомства, внешнеторговый оборот товаров за восемь месяцев составил $56 212,6 млн.

«В том числе экспорт – $26 893,2 млн, импорт – $29 319,4 млн. К уровню января – августа 2023 года из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 104,8%, экспорт – 104,4%, импорт – 105,2%”, – сказано в сообщении Белстата.

Отметим, что в августе закрепилась опасная тенденция: деньги уходят из страны все быстрее – объем поставок товаров в Беларусь растет сильнее, чем продажа продукции белорусских предприятий за рубеж.

За январь – июль отрицательное сальдо торговли составило $2,266 млрд. А спустя месяц ухудшилось сразу на $160 млн. Теперь оно составляет $2,426 млрд.

Согласно данным Белстата, в августе экспорт товаров достиг $3,546 млрд. Импорт – $3,706 млрд. Таким образом, за месяц из страны товаров было вывезено почти на $160 млн меньше, чем ввезено в Беларусь.

Приводит статкомитет и данные в сравнении с показателями внешней торговли товарами за аналогичный период 2023 года. За январь – август экспорт рос слабее импорта. Вследствие этого прошлогоднее отрицательное сальдо в 2024-м сильно ухудшилось.

Теперь деньги уходят из страны с гораздо большей скоростью. Если за восемь месяцев 2023-го отрицательное сальдо торговли товарами составило $2,108 млрд, то теперь оно достигло $2,426 млрд, увеличившись почти на $318 млн.

Таким образом, по итогам января – августа 2024 года отрицательное сальдо торговли товарами по сравнению с аналогичным периодом 2023-го стало хуже на 15%.

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