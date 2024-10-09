Войска РФ под Работино применили против ВСУ неизвестный газ 9.10.2024, 8:00

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Противогазы помогли, но ненадолго.

Российские оккупанты использовали против украинских защитников новый неизвестный газ. Несмотря на то, что бойцы воспользовались противогазами, они не смогли находиться в блиндаже. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале «Офицер+» офицер ВСУ с позывным «Алекс».

«Сегодня противник в районе Работино применил со сброса гранату с неизвестным аэрозольным веществом. Ребята были в средствах индивидуальной защиты, но все равно не смогли долго находиться в блиндаже под действием вещества», — рассказал он.

Военный добавил, что украинские защитники вынуждены были сменить позицию, а затем их эвакуировали медики.

«Ничего нового, для врага это обычная практика, поэтому не пренебрегайте средствами индивидуальной защиты», — обратился он к бойцам Сил обороны.

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