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Войска РФ под Работино применили против ВСУ неизвестный газ

  • 9.10.2024, 8:00
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Войска РФ под Работино применили против ВСУ неизвестный газ

Противогазы помогли, но ненадолго.

Российские оккупанты использовали против украинских защитников новый неизвестный газ. Несмотря на то, что бойцы воспользовались противогазами, они не смогли находиться в блиндаже. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале «Офицер+» офицер ВСУ с позывным «Алекс».

«Сегодня противник в районе Работино применил со сброса гранату с неизвестным аэрозольным веществом. Ребята были в средствах индивидуальной защиты, но все равно не смогли долго находиться в блиндаже под действием вещества», — рассказал он.

Военный добавил, что украинские защитники вынуждены были сменить позицию, а затем их эвакуировали медики.

«Ничего нового, для врага это обычная практика, поэтому не пренебрегайте средствами индивидуальной защиты», — обратился он к бойцам Сил обороны.

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